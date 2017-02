כינוי: Breath me in

לא יודעת מה הוביל אותי חזרה לכאן אבל מצאתי את עצמי משוטטת כאן, בדברים שכתבתי לפני תקופה אפשר ללמוד המון מכתיבה, וזאת הסיבה שאני עדיין כותבת לעצמי-לתעד את מה שהיה, ללמוד ממה שהשתנה. די משעשע שגם הרגש שנראה הכי עצום וחזק בעולם הוא זמני כשאין לו ממה לחיות. זה לגמרי note to myself לפעם הבאה שאני במשבר.. אולי באמת לכל דבר יש סיבה, גם אם לא הכי טובה. אבל בסופו של דבר הטבע עקשן והרצונות שלו חזקים משלנו. לפני שבוע התחלתי את השנה ה24 לחיי, אני כבר בשלב הזה בחיים שאני לא מבינה מה יש לחגוג כבר ומקווה שהשנה הבאה תעבור לאט יותר. אבל הצד החיובי? יש לי את השותף המושלם לחוויה הזאת. ואיתו באמת בא לי שהזמן יעבור לאט יותר כדי שנספיק כמה שיותר. גם אם לא הכל זוהר, וגם אם לא הכל הולך בצורה שתכננתי ורציתי..ולמרות שהחיים כמבוגר עצמאי לא כאלה ורודים..אני באמת אסירת תודה על מה שיש לי.

