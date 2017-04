4/2017

"אתה אף פעם לא יודע את כל העובדות גם אם נדמה לך שכן ","צריך לחשוב פשוט "ובעיקר-"לא צריך לקנא באף אחד"(אני לא אומרת שצריך את היפוכו של הדבר כלומר -לפרגן בכל מצב -כי בכל זאת תלוי מה מי ומו,אבל- אין צורך לקנא) .

אלה הם שלושת המנטרות החדשות יחד עם שתיקה שווה זהב הישן וה"סבלנות ,קצת סבלנות"הבלתי אפשרי .

חצי הכוס האופטימית- here we come יצאנו מעבדות לחירות מחשבתית ותודעתית ובואו נראה איך זה יסייע לנו להיות קלילים ,אוריריים, קציפתיים בועתיים (אבל בועה ססגונית )זורמים ומדליקים .מדליקים ..בהחלט! חמש דקות לתוך הדבר הזה ואני מתעייפת מהמחשבה וצונחת מתעלפת על הספה בסלון.

קרין גורן הופיעה אצל שי שטרן ונראתה במצב של היפריות מוחלטת . שני כהן לא יכלה לחקות אותה טוב יותר בארץ נהדרת וכל זאת מפני שעידן אלתרמן אקסה המיתולוגי ישב שם .באיזשהו רגע חשבתי לפרוץ לשידור או לחילופין לבקש ממשפחתה לקחת עליה אחריות -כמו שדורשים לפעמים מהמשפחות של מתמודדי הריאלטי כשהם עוברים את הגבול של עצמם . מה קרה לך כולה עידן אלתרמן תרגיעי אבל במקרה הזה לא משנה אם מדובר בסטיב מקווין יול ברנר או אורן חזן -כנראה אקס זה אקס.

ותאמינו לי אני יודעת ..

עומסי הפריטים שאותם חייבים לנקות , להעיף , להעביר, לבער, למסור- לא משנה רק להוציא מהבית -נראים לי מאיימים -איך זה אפשרי לצבור כל כך הרבה ג'אנק ?! יכלתי לגור בגורד שחקים משלי עם שומר בכניסה לו הייתי קונה פחות שטויות או מסודרת יותר.

ועדיין יש כמה דברים שאני לא מוסגלת להעיף -סימניה ישנה ועליה ציטוט מספרו של עמוס עוז -ציטוט מדוייק כל כך לחיי האישיים., ספרים -לא זורקת -זה אוצר בלום !! ועוד פה ושם הדברים האלה שהנפש עדיין קשורה אליהם בלי טיפת הגיון.

ובכל זאת -יש לי הרגשה שאני גודלת למימד חדש (אולי כי אין ברירה ואולי מרצון).