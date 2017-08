מלאו כאן את כתובת האימייל

8/2017

הסרט האהוב עלי

תמיד תהיתי איך אנשים באים ואומרים "זה! זה הסרט האהוב עלי!" ואז הגיע גיל 12 או 13 וראיתי בפעם הראשונה וידויים של שופוהוליק והחלטתי בהחלטה תמימה וחסרת מחשבה שזה, זה הסרט האהוב עלי. בלי סיבה נראית לעין. ושלא תבינו לא נכון, אני באמת באמת באמת אוהבת את הסרט הזה עם כל האהבה שיש לי, אבל לא היה בו שום דבר מיוחד שהפך אותו לראוי לטייטל "האהוב עלי" ובמשך שנים הוא היה תחת הטייטל הזה ולא באמת חשבתי על זה. עד לא מזמן. לפני משהו כמו חודש וחצי החלטתי לראות את כל הסרטים בהם אנה קנדריק (אחת מהשחקניות האהובות עלי) משחקת בתפקיד ראשי. אז הורדתי את כל הסרטים שבהם היא משחקת, והתחלתי לראות את אלו שעוד לא יצא לי לראות עד אותו יום. וסופש אחד החלטתי לראות את "חמש השנים האחרונות" סרט שמבוסס על מחזמר שבו קאתי וג'יימי מציגים כל אחד בדרכו את התפרקות הנישואים שלהם. קאתי מהסוף להתחלה, וג'יימי - הפוך. בפעם הראשונה שראיתי את הסרט, העיניים שלי לא ירדו מהמסך. צחקתי, ובכיתי, ובמשך שבוע שלם זמזמתי את כל השירים. ושבוע אחר כך, ראיתי אותו שוב, הפעם (הודות לאדם נחמד ביוטיוב) בסדר הכרונולוגי של השירים. שבוע אחרי זה, שוב ראיתי אותו. בשתי הגרסאות. ושבוע אחר כך? שוב. אבל רק את הסרט הרגיל, ובפעם הראשונה עם עוד מישהו. ובאותו יום הבנתי, זה הסרט האהוב עלי. לא וידויים של שופוהוליק, לא אופטימיות היא שם המשחק, לא פוש ולא שום סרט אחר. חמש השנים האחרונות העפיל בשניה על כל סרט שראיתי בחיי. למה? קודם כל, אנה קנדריק. דבר שני, השירים. דבר שלישי, אין סוף טוב. דבר רביעי, זאת קומדיה רומנטית הפוכה, יותר לכיוון טרגדיה רומנטית. כמו החיים שלי. דבר חמישי, אין יותר מדי דמויות שצריך לשים לב אליהן, הסרט פשוט ומתמקד בקאתי וג'יימי וזהו. דבר שישי, יש המון דברים שחוזרים על עצמם, כאלה ששמים לב אליהם בטעות. דבר שביעי, בתחילת הסרט נשבר לנו הלב, הוא מתאחה לאורך כל הסרט ובסוף נשבר שוב. דבר שמיני, רואים בסרט התאהבות ואיבוד אהבה בצורה מקבילה ומרגשת. דבר תשיעי, הסרט בא בזמן הנכון וברגע הנכון ובאותו שבוע שראיתי אותו הפעם הראשונה, זה הרגיש כאילו העולם כולו נהיה קצת טוב יותר. דבר עשירי, ג'רמי ג'ורדן. ומשהו בי השתנה ברגע שראיתי את הסרט, וכן ראיתי אותו מעל 5. ולא, אני לא מתחרטת, וכן אני יודעת את כל הסרט בעל פה. אבל אני מניחה שככה זה גם באהבה, כשזה זה, זה זה. הסרט עצמו גרם לי לחשוב הרבה על עצמי. ראיתי את עצמי בשתי הדמויות. בקאתי שאוהבת חזק ונותנת את כל כולה, בג'יימי שמרגיש שהוא צריך לאהוב מישהו, לא משנה מי, כדי לקבל השראה לכתיבה. שניהם ביחד נתנו לי את התחושה שאני לא לבד בעולם עם הרגשות והתחושות שלי, עם כל המלחמות הפנימיות שאני עוברת. תמיד תהיתי למה קשה לי בלי מושא אהבה בחיי והסרט הזה עזר לי להבין. "And since I have to be in love with someone

Since I need to be in love with someone

Maybe I could be in love with someone

Like you…" לא בכל יום מוצאים משהו בחיים שגורם לנו להבין משהו בעצמנו. לא בכל יום מוצאים נורמליזציה במשהו שחשבנו שהוא מוזר. אז כשמצאתי את האישור הזה שאני לא משוגעת לגמרי, הלב שלי מצא פינה נוחה, וביקש לראות את הסרט הזה שוב ושוב ושוב. כי זה גורם לו להרגיש טוב. כי שברון לב הוא משהו ממכר באיזשהו מובן. תראו את הטריילר. ואת הסרט. תשברו לעצמכם את הלב.

