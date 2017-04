מלאו כאן את כתובת האימייל

אני שונאת את הרגע הזה שאני מרגישה את הלב שלי נמחץ בכאב כאילו עשיתי משהו רע משהו שאני מתחרטת עליו כאילו פגעתי במישהו בגלל משהו שאמרתי ואני יודעת שלא קרה כלום אני יודעת שהכל בסדר אני יודעת שהתחושה הזאת לא מוצדקת אבל אני עדיין מרגישה אותה כל פעם מחדש וזה אוכל אותי מבפנים שהמוח שלי לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות ואני מוצאת את עצמי חושבת "מה לעזאזל" ולא מבינה למה אני חנוקה מדמעות ולמה כואב לי בחזה ולמה קצת קשה לי לנשום כאילו פגעתי במישהו וכל שיר שאני שומעת רק מדכא יותר וכל מה שאני מנסה לעשות כדי להסיח את דעתי לא עוזר והעיניים שלי מלאות בדמעות ואני קצת כועסת על עצמי שהפעמים היחידות שאני כותבת בהן זה רק ברגעים של תסכול וכעס וכאב וחוסר אונים מוחלט מול עצמי אחרי שמיום רביעי אני יושבת מול המחשב עם המון עלילות מסובכות בראש ורק מנסה למצוא את המילים הנכונות לכתוב אחרי שבמשך חודשים אני אפילו לא פותחת את הוורד כי אני יודעת שזה קרב אבוד מראש רק אני מול מסך ריק שתמיד מנצח כמו בציטוט ההוא שאני אוהבת כי הוא נכון וכואב Being a writer is a very peculiar sort of a job: it's always you versus a blank sheet of paper (or a blank screen) and quite often the blank piece of paper wins― Neil Gaiman ואני מוצאת את עצמי פותחת את הבלוג וכותבת את מה שעובר לי בראש בלי פילטרים ובלי לחשוב ובלי לתכנן את העלילה המורכבת שאני רוצה להעביר כי לכתוב על עצמי תמיד קל יותר כי לדבר על עצמי תמיד קל יותר כי אני קלה יותר מהמוח של עצמי משהו מוזר ולא ברור ולא ניתן להבנה כל כך כי לפעמים הקשר ביני לבין המוח שלי הוא מקרי בהחלט ואני שונאת אותו על זה על זה שהוא כל כך מדהים לפעמים ואז תוקע לי מקל בגלגלים ובורח מתחבא ולא נותן לי למצוא אותו או את ההגיון בחיים או כל דבר ואני אבודה לא מוצאת את עצמי ולא מצליחה להתרכז בשום דבר

נכתב על ידי Call Me G. , 1/4/2017 20:32