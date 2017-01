מלאו כאן את כתובת האימייל

2016 שלי

אני אלך על הדרך הכי קלה ומתאימה לי לתיאור השנה שחלפה, לאט, ובחלוקה לחודשים. ינואר: הידד התגייסתי לצהל

עבדתי את המשמרת האחרונה שלי בעבודה שאהבתי במשך שנה וחצי

התחלתי טירונות

יצאתי בפעם הראשונה הביתה

עשיתי חיסונים (שלושה)

נגעה בי מחט בפעם הראשונה מאז שנת 2012

התחברתי למישהי מהשכבה ממש, היינו ביחד בטירונות. פברואר: הידד סיימתי טירונות

הידד כפול התחלתי קורס

התאהבתי במחשב מחדש

למדתי את כל מה שאני צריכה לדעת על המכשיר המורכב הזה

חודש בצהל

כתבתי בבלוג בפעם הראשונה מאז הגיוס

יש לי כלבה חדשה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

הצטלמתי עם שגב משה

קניתי ספרים מתישהו בחודש הזה (עוד לא קראתי אותם אופס) מרץ: הייתי בהלוויה בפעם הראשונה (איזה חיובית את גל כל הכבוד)

איבדתי בפעם הראשונה מישהו מהמשפחה במצב שבו הייתי מודעת להכל ומאוד בתוך זה. מיותר לציין שבכיתי. המון.

סגרתי שבת בפעם הראשונה (ח. כן לקח לצבא חודשיים להשאיר אותי שבת)

הידד הסתיים הקורס

הידד משולש התחלתי סדיר

הכרתי כל כך הרבה אנשים חדשים

קרו עוד דברים אני בטוחה אפריל: יצאתי לאבטש

הכרתי את הבסטי מהבסיס

הממ......... התרגלתי לסדיר? אני לא יודעת. מאי: כתבתי פוסט ארוך ומייגע על מי אני באמת

כתבתי בפעם הראשונה על הבחור ששבה את ליבי

הכרתי את אותו בחור מדובר

התאהבתי בו אני מניחה? יוני: קניתי ספרים (שעוד לא קראתי)

החודש הזה די נמחק לי מהחיים? לא יודעת יולי: עוד שבת יאי.

עוד ספרים (הכנס אימוג'י עם פרצוף של 'שיט') (גם אותם לא קראתי אם אתם תוהים)

אני והבחור מדברים ואני מתחילה לחשוב שמשהו רציני יכול לקרות.

אני כותבת עליו עוד פעמיים

אני מוותרת על קצונה אוגוסט: ??????????????????? ספטמבר: אני חוגגת 19

החברה הכי טובה שלי חוגגת 17, ואני זוכה לראות אותה ביום הולדת ולתת לה את החיבוק הכי חונק שאני יכולה. היא שונאת אותי על זה.

אני נוסעת לאילת, ובפעם הראשונה מתכננת לבד חופש שלם מההתחלה עד הסוף. ומשלמת על הכל. SUCH A GROWN UP

עוד ספרים (שוב, עדיין לא קראתי אותם.) אוקטובר: היה איזה חג????????

כתבתי כמה פוסטים??????

למה הכל עבר מהר מדי ונמחק לי מהראש?????

הא היה את יום כיפור

קניתי עוד ספר. בשביל יום כיפור. עוד לא סיימתי אותו. מאז יום כיפור. זה עוד רגע שלושה חודשים אם תהיתם. נובמבר: העברתי ימים שלמים בלקרוא את הספר 22.11.63 של סטיבן קינג (הספר המדובר מהחודש הקודם)

הייתי בהיי ב22.11.16 כי טוב, הספר. אני יודעת. מפתיע.

ח. גיליתי שהקראש שלי הומו. ח. (עדיין אוהבת אותו THO)

עוד ספר.

הייתי בשטח פעם ראשונה. דצמבר: רכבתי על גמל (אני די מתחרטת על זה)

הייתי בשטח שוב, לא היה כיף.

ח-נ-ו-כ-ה

ח נ ו כ ה

ח נ ו כ ה

חנוכה.

קניתי עוד ספרים.

היה חנוכה.

הכלבה שלי חגגה שנה.

זהו בעיקרון? אז זאת הייתה השנה שלי, ואני בטוח שוכחת עוד כל כך הרבה דברים אבל למי אכפת העיקר שהיא נגמרה ועברנו את השנה הנוראית הזאת. אז זאת הייתה השנה שלי, ואני בטוח שוכחת עוד כל כך הרבה דברים אבל למי אכפת העיקר שהיא נגמרה ועברנו את השנה הנוראית הזאת.

