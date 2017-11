כינוי: The Seeker

בת: 5







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 5/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012







הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח The SeekerRSS: לקטעים

11/2017

מוזר

מוזר לי לחזור הביתה. בניתוח מעמיק, הדבר שהכי מוזר לי- יותר מהמקרר שמלא, יותר מהכיור שריק, יותר מהתחושה האחרת, זה האיזון. עננת רוגע שקטה מרחפת באוויר. האינטראקציות יבוצעו בשלווה יחסית. גם אם יווצרו ויכוחים, הם יפתרו בדרך בוגרת כלשהי. כולם עוסקים בחייהם. אין מריבות על האוטו, הטלוויזיה או עבודות הבית. מידי פעם אמא שלי משחררת רטינה. ואני קולטת. שערימת הבקבוקים שבמקרה ניקרתה לעינה רק הייתה טריגר להוציא עצבים שנאגרו מסיבות אחרות לחלוטין. וזה לא הגילוי המפתיע באמת, אלא שתכלס- שום דבר לא באמת השתנה. ההורים שלי עדיין נראים לי לא מאושרים מאותן הסיבות. האחים שלי לעומת זאת פורחים באופן יחסי. בסדר באופן יחסי. אף אחד לא עומד למות והתקרה לא עומדת ליפול, וענן הקושי המחניק שהייתי רגילה לנשום בכזו אצילות, כבר לא קיים. רק שלווה שקרנית. זה לא איזון. זה ריק. ואני תוהה אם הכאוס שהיה פה עד ממש לא מזמן באמת עדיף על זה? אני תוהה אם אני מכורה לדרמות. לכעסים. לצעקות. לפחדים. כמה שנאתי את זה, כמה אומללות הייתה בי, אז מה חסר לי עכשיו? אולי אמיתיות. אולי להרגיש משהו. כל דבר. אני חשה שיש לי המון פוטנציאל לא ממומש עם הסובבים אותי. יש לי אנשים עמוק בלב שאני לא מוצאת זמן לראות והם לא מוצאים זמן לראות אותי, וכמו ציפורים בכלוב כל המחשבות והרגשות והדברים שיש לי להגיד לא יוצאים החוצה. עם מי אני אדבר על זה? אני לא רוצה לתת להורים שלי תחושה שכשאני באה הביתה לסופי שבוע אני צריכה משהו מיוחד. אבל האמת היא שאני צריכה. לא בטוחה בדיוק מה, ואיך לבקש את זה, ואם הגיוני לבקש את זה בכזאת תקופה. אני רק יודעת שמעולם לא הייתי כל כך חסרת מסכות מול ההורים שלי כמו שאני עכשיו. באופן כללי אני מרגישה חסרת מסכות החודש. חשופה מאוד. בכל יום יש לי לפחות רגע כזה שבו אני אומרת- את יותר מידי את.

את מרשה לעצמך להראות את עצמך יותר מידי. ואז הקול השני, לוחש- אבל למה זה לא בסדר, בעצם? אם לא יאהבו אותך, זה בסדר. לא כולם חייבים לאהוב אותך. let your colors show וזה החוזק האמיתי בחיים. ללכת על האדמה בתחושה שלמה. עם היותך את.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי The Seeker , 25/11/2017 00:10