12/2016

Love It Or Leave It

אחד הדברים שהכי אהבתי בלכתוב בלוג, זה שיהיה לי תיעוד של עצמי. אין לכם מושג כמה זה כיף, מפחיד, נוראי ומעניין לעשות את זה מידי פעם. הפעם בחרתי לחזור אחורה במנהרת הזמן בערך לזמן הזה בשנת 2012. לפי הזכרון שלי את עצמי, זו הייתה בדיוק התקופה שהתחלתי לפקפק במצב הקשר שלי עם האקס שלי. מחשבות לא נעימות הזדחלו למוחי, כגון, אולי אני כבר לא אוהבת, אולי אנחנו כבר לא מאושרים, אולי אולי אולי וכמו תמיד נמנעתי ממוחי, שכבר ידע את התשובות לכל השאלות הללו, והלכתי ללבי היקר בתחינה שלא יערער את עולמי- שגם ככה מעורער מכל הגעגועים האלה שצבא ההגנה לישראל וחיל השריון בפרט המיט עליי בצורה כה חסרת התחשבות, במיוחד לאור העובדה המשמחת שהנני- עוד אזרחית מושתנת, שלא מבינה ראשי תיבות או עייפות של חייל קרבי כמה חרפן אותי באותו זמן שכולם הרגישו בנוח להאשים מולי את הצבא, כן, מי שלא שורד בצבא לא שורד כמה חרפן אותי שידעתי שזה לא נכון. הצבא לא אשם. מי שאשם זה הוא, שאף פעם לא נפתח אליי מספיק, שהיה בטראומות ומצוקה נפשית מטורפת ולא פנה לאף אחד, וגם לא אליי- הבן אדם הכי קרוב אליו בעולם באותו הזמן. האמנם? ומי שעוד אשמה זו אני. כי הפסקתי להיות שמחה בקשר הזה. כי גרמתי לו להרגיש שהוא צריך לדרוך על ביצים כמה הופתעתי כשאמר לי את זה בסוף. כמו בהלוויה, תמיד מדברים על מה שהיה במתיקות מוגזמת וקצת מפחיתים שלא נאמר מאדים את החרא, את הגועל, את הנמוך, השלילי והמביך. אנחנו היינו תמיד טובים יותר מזה. אמרנו את החרא. את מה שלא היה. את מה שכבר לא יהיה... במשך זמן רב חיפשתי סגירת מעגל, וכמו בכל הקשרים שלי שהסתיימו והייתי זקוקה לה, היא מעולם לא הגיעה עבורי, ונאלצתי, כמו בתפר שלא מגליד, להמשיך לאחות ולתפור ולחטא ולהחליף תחבושות- בתקווה שהגוף יקלוט את הקטע כבר וישאיר את הצלקת המיוחלת. בסוף זה הגיע. כמו תמיד. בסוף אני מרגישה שאני קצת כמו מעגל חוזר של עצמי. השנה שנת 2016 ואני במערכת הזוגית הרצינית הראשונה מאז, והיא נמשכת כבר שנה. טוב לי. אני עובדת בעבודה נחשקת. הכל באמת בסדר. לא, זה לא הקטע שבו שאני אומרת שהכל בעצם לא בסדר למרות שהכל בסדר על הנייר. ממש בסדר בשני המישורים, הנייר והאמת. העבודה, חוץ מזה שהיא נחשקת, באמת טובה, ממצה את היכולות שלי, נותנת מענה לצרכים הקפיטליסטים שלי, ואפילו גילתה לי משהו חדש על עצמי- אני מפסיקה להיות קמצנית כשיש לי כסף. אני משחררת מהארנק. בפעם הראשונה בחיים שלי, הכסף לא מנהל אותי, אלא אני אותו. ותמיד הרווחתי כסף. אבל כנראה לא מספיק כדי שיהיה מה לנהל. לא ציפיתי. כבר השלמתי עם היותי קמצנית מגעילה שלא יודעת להנות וניסיתי להפיק מזה את המוטב. דבר נוסף שלמדתי על עצמי הוא שאני עדיין שונאת קנאה של אנשים ואת השאלות המעצבנות שלהם. "כן... אבל את נהנת ממה שאת עושה?" "כן." למרות שרצית לשמוע שלא. סורי. "מה אבל אין לך חיים ככה" "לך יש? לכל הסטודנטים שעובדים במשמרות במלצרות יש?" למרות שרצית לשמוע כמה אני מרגישה שאין לי חיים. אבל אני לא "טוב. עכשיו כשאת מרוויחה בוחטות תוכלי להזמין אותנו." "תכננתי לחסוך את הבוחטות שלי ולא לבזבז אותן סתם" למרות ש... אין לי מושג אפילו מה רצית לשמוע פה סליחה!!! שאני מצליחה בזכות עצמי!!! שאני נראת טוב!!! שיש לי מערכת יחסים עם גבר מושלם חיצונית ופנימית ואפילו אין לי בעיות איתו!!! שאני יודעת מה הכיוון שלי!!! פשוט... גם לי יש בעיות, אתם יודעים? אולי אם לא הייתם כל כך עסוקים בלחפש אותן אפילו הייתי משתפת אתכם. אבל מאז קיומי מאוד קשה לי לשתף. יודעים למה? כי אני פחדנית מידי שתגיבו כמו חרא. כי ככה אתם בדרך כלל מגיבים. אתם לא מקשיבים. אתם לא מנסים לעזור. אתם מטיפים לי ומילא ההטפה שלכם הייתה שווה משהו אחר כך, הייתי מצליחה להשתפר בעקבותיה, אבל כל מה שקורה זה שאני שונאת אתכם והבעיה שלי עדיין כאן. לפרגן לכם לא עוזר. להתעלם מכם לא עוזר. לא לשתף אתכם לא עוזר. כל מה שיעזור זה כנראה שתראו אותי אומללה ומסכנה. זה כנראה הדבר היחיד שירים אתכם כי אתם כל כך עלובים, שאין לכם שום יכולת להיות שמחים בזכות עצמכם כמה מזל יש לכם. רק אם הייתם מתעסקים בלהשתפר ולצמוח במקום בהתקרבנות מטומטמת כמו שאת קצת עושה עכשיו, יקירתי עצמי

נכתב על ידי The Seeker , 24/12/2016 13:51