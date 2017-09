9/2017

דרגות ביטחון #2

מהמציאות הוודאית אל האפשרות המופשטת קוגניטיבית זו התקדמות, רגשית זו רגרסיה i'm falling for you i think i'm falling for you i think i could fall for you אני הבנאדם שלרוב יבחר את האופציה השנייה, כל הבלוג הזה הוא משפטי חיווי עם תווית שאני משתדלת לחבר אליהם- "אני חושבת", "לדעתי", "נראה לי" זה דווקא נראה לי (-אופס) בריא להיות הבנאדם שיכריז כמו באופציה הראשונה, כי זה אמור להיות מובן מאליו שבנאדם מדבר מראות עיניו וגם בלי קשר קראתי פעם איפשהו על סוגי אנשים- אלה שאומרים נראה לי ואלה שנשמע לי ואלה שמרגיש להם ואלה שחושבים ש, זה די אומר משהו על אדם איך הוא מתנסח ואיך הוא תופס לא?