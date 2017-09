fairy tales

9/2017

פתחתי מפעל קטן שלהן בראש.

אולי אני צריכה לסגור את הראש ולפתוח את הידיים (את החיבוק ידיים הזה שאני יושבת בו)

ולעשות.

בקליפ big girls cry של סיה יש המחשה מאוד יפה לכך שהידיים הן העושות.





מחשבה קטנה ומפגרת, אני אוהבת איך אתם כותבים על סקס וכאלה וזה נשמע הכי טבעי ויפה, לא מצליחה לדמיין סיטואציה שבה אני רושמת משהו כמו "נתתי למבטים לשטוף אותי והייתי רטובה" (~לקרוא באופן תיאטרלי~) ולא להרגיש ממש טיפשה, אולי כי ברור לי שאני בנאדם משמים ו..יבש, יבש זה המילה פה. מבטים לא שוטפים אותי ואני לא..נו, הבנתם כבר. אפילו להעלות את המחשבה הזו על הכתב מרגיש לי מגוחך והסיבה העיקרית שאני עושה את זה זה שזה הפך למן קטע ביני לבין עצמי, כשעולה מחשבה ואני פוסלת אותה מטעמי מבוכה וכאלה, אני מרגישה צורך לאתגר את עצמי ולעשות לעצמי דווקא (כן, תחושת פרינציפ הופכת אצלי לכוח רצון מניע) ובכל זאת לפרסם את זה, ומה שאני מפרסמת אני לא מוחקת. אולי זו דרכי להבטיח שהח"ח לא גולשת לפה. מקומה בחוץ, ומקומה הייעודי בכלל בnowhere. וזה אימון די טוב, במיוחד בהתחשב בעובדה שממש קל לפרסם פוסט ולשכוח מזה, ובמילא זה דחוס פה בין הרבה שטויות אחרות ובטח במהירה יימעך הפוסט הזה מתחת לגיבוב של אחרים חדשים.

כבר כמעט וויתרתי על להעתיק את הפתקים של תקופת המבחנים האחרונה לכאן (בגלל שכבר הצלחתי פעם זה נראה לי אפשרי) אבל זה דווקא יהיה מעניין וקצת inception כי שם הרבה מהתהליך שהביא אותי "להחליט" בעניין האחרון שהכרזתי. אז מתישהו כן אעתיק.

טוב יודעים מה אני אתחיל עכשיו

אז כל הקטעים הבאים זה מאיפשהו ביוני-ספטמבר 2017: (המסה העיקרית מיולי-אוגוסט)

אני כמו מילת פונקציה- תווית עם תוכן מתחלף (כמו שהמילה "אתה" הרי מתייחסת למישהו אחר כל פעם לפי ההקשר, אם אדבר איתך אתה "אתה" ואם אדבר איתו אז הוא "אתה", אם אני פה אז שם זה "שם" ואם אלך ל"שם" הוא יהפוך ל"פה")..

בפרידה מאהוב,

you have to give all that love to yourself, you better not waste it

כמו עם שיתוף בחיים האמיתיים שמרגיש לי חסר וחלול ואני ממהרת לסתום את החורים ולהקהות את החוש הזה במקום להמתין, אולי משהו אחר בכלל מחכה להזדמנות למלא אותנו ואני לא מאפשרת לו. אולי להישאר ריק זה להישאר פתוח לדברים.

פלפיטציות. מה זה העניין הזה שאתה ננעל על משהו\מישהו מבלי שעשית תהליך בחירה ושיקולים, כמו כשהעפעף קופץ מעצמו. קצת מכעיס. הגוף מורד לפעמים, וגם המנטלי.

כמו מערכת חיסונית- כשנתקלים בבעיה לראשונה לוקח זמן לטפל בה עד שנוצרים נוגדנים שיקלו על ההתמודדות בפעם הבאה. ככה, רק עם אנשים וח"ח.

קראתי כתבה מעניינת באתר "הפטרייה" על דיבור עצמי, שמשמש בעצם כטיפול עצמי.

זיכרון קטן שצץ לי בזמן שאמור להיות מוקדש ללמידה למבחן (אני כאילו מצליחה לכוון את המוח על mode למידה אבל לא מצליחה לקבוע את התוכן, הוא מעביר ערוצים חופשי, ממש בי"ס דמוקרטי). בכיתה ז' או ח' הייתה לו חברה לא מהבי"ס וראו שהוא אוהב אותה. לא רק מי שהסתכל, כמוני, ראה. אני חושבת. בכלל, אני ידעתי שיש לו חברה רק כי ראיתי שהוא אוהב. אני ירדתי במדרגות והוא עלה, מדבר בטלפון, איתה. ללא ספק. רואים כשמישהו באמת עם מישהו, הראש שלו הולך עם גלי הקול שהוא מפיק דרך הפלאפון ועד אליה ורק ההדים שהיא בטח מחזירה לו משאירים אותו במקום פה איתנו, כי הוא מרגיש שהיא גם פה וכל עוד הוא איתה הוא הוא והוא פה. בקיצור, הם היו ביחד גם כשבנפרד. קינאתי כ"כ. ירדתי את כל הגרם לפניו ועצרתי והסתובבתי. "XXXX", קראתי לו. הוא ג'נטלמן: למרות הכל הוא ענה, היד שלו מכסה את תחתית הפלאפון כמו את פומית הטלפון, הוא מסיט פלג גוף עליון לכיווני ומסתכל לי בעיניים, כף רגלו כבר מונחת על המדרגה הבאה (מדרגות הוא עדיין מחליף כמו גרביים, חברות לא היה חסר לו אבל כבר לא) אבל הוא עצר. שאל, "מה?" בחצי חיוך שרובו לא לי והמתין בשקט. לא ידעתי מה כמו שלא ידעתי מי, מי שם בצד השני מחכה לו. זה לא הפריע לי להשתהות עד ששבעתי ממבטו. בתכל'ס רק רציתי שהוא יסתכל עליי, וגם רציתי לבחון את הפנים שלו ככה, לתפוס הצצה חטופה בפנים שאוהבות מישהו ובאופן מאולץ מכוונות אליי. והשילוב של המבט עם הפנים האלה והכיוון, בכלל תענוג. אז הסתכלתי עליו מסתכל עליי ותוהה מה הוא רואה, משני הצדדים. מה הוא רואה מולו בי, ומה הוא רואה בקרקעיות העיניים הפונות אל הראש פנימה. או שרק עכשיו אני תוהה. אמרתי "כלום, לא משנה" והחזרתי אותו לכיוונו. הוא חזר לאן שהכל שייך, כמו מחט של מצפן. גם אני לרגע אחד הסתנכרנתי עם סיבוב הכדור על כנו לפני שהמשכתי, אבל בלי כיוון.

זו הייתה פעם שנייה שהוא עצר לי את הסיבוב.