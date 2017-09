visual aid

9/2017

כל הבלוג הזה ויז'ואל איד ממבחינתי

יש אנשים שהפיצולים שלהם בין בלוגים אבל אני מפוצלת בחוץ ונערמת פה, זה עוזר לי לתחושת העצמי לראות את זה ולהגיד וואלה, זה קיים בי וזה קיים בי,

במיוחד זה עזר בתקופה שהרגשתי לא אמיתית וחסרת כל עצמי שהוא (נפלאות התיכון+2)

שיתוף יתר זה סממן של חרדה, נו בבקשה

אולי לפעמים זה סממן של טיפול עצמי בחרדה הזו, אולי זה רק סממן להתמודדות ולא לדבר עצמו

בכל מקרה זה כבר לא המצב עכשיו

(בכלל לא 100% מהכתוב מתייחס אליי, זו רק אני שמתייחסת ל100% מהכתוב..)

היום עשיתי דברים שנראו לי סמליים כאלה, עצם הנכונות ללכת לשם, גם אם לא היה שם מה שציפיתי

(וקצת משעשע אותי שעכשיו יהיו לי עקבות של זה בהיסטוריה)

למרות שזה מאוד ישראבלוג הקלאסי של פעם (איך השתנה פה, נכון?)

אני אשים קטעים משירים שהתחברתי אליהם

(עם או בלי ישראבלוג, לצטט זה תמיד אני כנראה)

-אבל אני לא הולכת להדגיש ולהקטין ולמחוק בקו..-

פיל איט קאמינג של הוויקנד

You've been scared of love and what it did to you

You don't have to run, I know what you've been through

Just a simple touch and it can set you free

We don't have to rush when you're alone with me

X...I feel it coming

והבלוגרית סורפיניה המליצה אצלה על LAMB - BROCKHAMPTON אז יש שם את הבית החמוד הבא:

this ol' sky, if i die

i hope i'm no random guy

somewhere out there they will say

he is mine, he is mine

שוב זה 121 שגרם לי לחשוב, "מונחים" זו מילה מעניינת. (דיסקליימר: אני מאוד מודעת לחשיבות הלעתים מופרזת שאני מייחסת למילים. אבל הרבה פעמים אני פשוט נהנית להתעכב על הדברים האלה ולגמרי מחוברת למציאות, יותר בקטע של מה המילה הייתה יכולה להכיל\לגרום\להוות)

זה ישר מקפיץ לי לראש שביל עם אבנים שמונחות (הלוא הן המונחים..) עליו ובוודאי מסמנות את שוליו. לפעמים שווה לתהות על קנקנן של האבנים האלו, האם יש עליהן סימון דרך מלאכותי כזה יד אדם? היא מונחת שם בכוונה? היא קיבלה את המשמעות שלה מתוקף היותה עתיקת יומין ומזוהה עם המקום? זאת אומרת קודם הייתה שם ורק אז הודבק לה השם? אולי להרים אותה ולגלות שהיא בית ליצורים רוחשי חיים (מילים) אחרים בכלל?

והשביל הזה הוא שביל גישה לאיזשהו תחום, או אם להמשיך את המטאפורה, איזשהו שדה (סמנטי, כמובן).