8/2017

on days like this

מתקשר לי למה שכתבתי בפוסט הלפני אחרון הסכריני,

שורה מהשיר החדש של דמי לובאטו

what's my hand without your heart to hold

לא אוהבת את התלות הזו אבל אוהבת את התמונה במשפט.

כשהיד שלך נוגעת בחלק אחר בעצמך, נגיד באף, גם האף מרגיש את זה וגם היד. לעומת למשל כשהיד נוגעת באובייקט חיצוני ואז מרגישים את זה רק מהיד. אני חושבת שכשמנותקים מחלקים בעצמך ככה זה בערך. לגעת בנושאים שקשורים אליך בלי להרגיש מחובר עד הסוף. אולי גם עם אנשים אחרים, לפעמים אני מרגישה שאני נוגעת באנשים ולא מרגישה אותם נוגעים בחזרה.