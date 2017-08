8/2017

אלא יוטיוב

אמן הוא

someone who does things with intention,

does something and then rethinks it

-

הקיום של הדברים לא תלוי (לרוב, אם כי הן בעלות יכולת השפעה) במילים שלנו

ואפילו לא באישור ובמודעות שלנו.

המציאות פה

ואנחנו פה

ותמיד קצת מצחיק אותי איך חלקים של המציאות יכולים להכחיש חלקים אחרים שלה.

-

מעניין