7/2017

a better version of me

find me

on his mind



-

העלתה על דל שפתיה

אושר, עשירה באושר

שעולה על גדותיו

מילים, נשיקות, ורוח קלה

-



כשרשמתי על העיניים שיש בהן ברק

...עברו שניות, עברו שנים, איפה הרעם?

נבלע