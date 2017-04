4/2017

אבל לדעתי

אהבה אמיתית (לא רק רומנטית)

זה לאסוף ממישהו חלק-חלק, טיפין-טיפין,

אבל בלי להרגיש צורך להרכיב מחדש.

ולא בכל מחיר- לא לקלף מעל בשרו את החלקים שאינו בשל ואולי לעולם לא יהיה בשל לתת, רק כי החתיכה האחרונה שחסרה בפאזל מטריפה אותנו





וגם, המשפט הזה- love is when "I" also contains a part that is a "WE".