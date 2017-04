אנסה להשחיל פה עוד משהו קטן כאילו לא כתבתי את מה שכתבתי בפוסט הקודם

4/2017

למרות שכבר בעת הכתיבה הדגשתי שזה מאוד לא מחייב

ולמרות שמה שייכתב יכול להתפרש גם כסוג של סיכום

-

דליה רביקוביץ כותבת באחד משיריה משהו כמו (לא ציטוט מדוייק, אולי יותר ציטוט של מה מתוך זה רלוונטי אליי לדעתי>איך הבנתי את השיר>מה אני זוכרת מהשיר>) "כל מה שעשיתי היה להסתכל מהחלון. החלון היה גדול די הצורך. כל מה שהיה בו צורך ראיתי דרך החלון". נקודת המבט הפאסיבית הזו מתוך מה שמרגיש כחלל אחר, אישי יותר (מבנה) שמאפשר גישה מסויימת אך מוגבלת אל החוץ (בין אם מבחירה ובין אם לאו), להיות נוכח ומודע לצמיחת עשבי הזמן בחוץ אבל רק מהצד שמאחורי המצלמה\החלון\המסך- מאוד מוכר לי. ולכן אולי לקחתי לעצמי את החירות (took the liberty to) להעניק למשפט הזה המשך בלבי, המקור כבר מנוסח בזמן עבר והיצירה האקטיבית הראשונה העצמאית שלי (כמה סמלי, כמו הוספת דימינוטיב עבור ילד) היא להוסיף שהחלון מתחיל להיסגר, הנוף כבר מרגיש לא שלם וכבר אי אפשר להמשיך לומר לעצמי שהחלון מספיק (בין אם קודם אכן סיפק צרכיי ובין אם הייתי בהכחשה).

-

אני חושבת שבפוסט שעבר כתבתי שדי לצילום, אבל אן שירלי האסופית שבי ושאר התמהוניים הנרטיביים שמצאו דרכם לקפוא כחלק מגביש האישיות שלי (-שלהם?) גורמים לי לרצות להדגיש כעת שאני לא חושבת שאני באמת רוצה שהחלק הזה שבי ייעלם לגמרי אי פעם

-

הגזמתי הפעם (פיזיקה). *פשוט נוח ובו זמנית נראה לי מוזר שלא יהיו השפעות מרחיקות לכת כמו שהאדמה תבלע אותי או משהו אם לא אלמד, עד הדבר עצמו שבו אצטרך באמת לשאת בתוצאות (כישלון). כאילו רמת הפינוק כה גבוהה שאני מרשה לעצמי להפיל את האשמה על היקום ולאף להרגיש סוג של נבגדת שהוא נותן לי ככה להוביל את עצמי ביד חזקה ובזרוע נטויה (כמו יציאת מצריים, רק ליעד מטומטם) אלהבור שבו אקבור את עצמי.

ושוב חופש נותן לא לצאת מהבית, ולא לצאת מהמחשבות המודעות עד כאב פתאום לטיפשות שהייתי והפגנתי

it is what it is, but it is not neccesary what it WILL be

-

ניסוי מוזר ומעניין שעשיתי כרגע:

יש לי תוכנת הקראה כזו, עם קול רובוטי

גרמתי לה להקריא את הפוסט הזה

:)





דליה רביקוביץ גם כותבת שתפוח הזהב אוהב את אוכלהו. אני לא חושבת שזה מזוכיזם אלא יותר בקטע של אנחנו אוהבים מה\מי שעוזר לנו להגשים את מה שמרגיש לנו כייעוד,תכלית,מטרה,גורל (PURPOSE).