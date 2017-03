3/2017

once again, גונבת את מילותיה של קימבר הנרי (הבלוגרית)



I think you should have more things in your toolkit other than a leash

= אני צריכה שיהיו לי עוד יכולות ויסות, חוץ מהצלפה עצמית





זה חתיכת משפט. all is said and done.

וכמוה, גם אני תמיד תוהה אם אני מספיק קשה עם עצמי. אצלי אישית מרגיש לפעמים שאני מנצלת את התחושה התמידית של האשמה והנחיתות בשביל לבטא בפועל דברים הפוכים- אני מרגישה שמגיע לי הכל, כאילו כפיצוי. היפוך תגובה שכזה.



עיניים לו ולא יראה- יש בנו חלון שמשקיף החוצה למציאות, אבל אנחנו צריכים להשקיף דרך החלון כדי לראות. כנ"ל כלפי פנים לתוך עצמינו. עדיין יש רגעים, כמו כולם אני מניחה אבל אולי בכל זאת עדיין קצת יותר, שאני מרגישה לא ראויה ולא מסוגלת. לכלום. אבל זה כבר אחרת, גם כשזה נמרח אני עוצרת את זה ברמה מסויימת וזה פחות מתבטא בתפקוד. מצער שהמשפחה לא תומכת ואף מזלזלת בעיסוקיי אבל זה בסדר. סתם כי הרגשתי שהתיאור בבלוג לא משקף מספיק בלי להוסיף את הנ"ל.