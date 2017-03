פסיכולוגית והתמכרות

3/2017

הצלחתי להפסיק להבריז לפסיכולוג אחרי הפגישה הראשונה

הופתעתי לגלות שכשאני שותקת כן יש שתיקות מביכות, אני לרוב נכנסתי לשיחה כדי לא להכנס לסכנה של שתיקות מביכות

ואז אני שותקת בפגישה הראשונה, ולא בכוונה, פשוט כי לא היה לי מה להגיד, והפעם לא ניסיתי למלא את הריק

בדברים שכן משנים אבל יכולתי שלא, הייתה לי בחירה של "לא"

והייתה שתיקה מביכה.

הצירוף הזה קרה שלוש פעמים, ומהפגישה הזאת למדתי רק 2 דברים

שזה טוב כי זה עדיף מכלום

הדבר הראשון הוא יותר רציני: הסיבה שאמא שלי כל כך שמחה או מרוצה כשאני מתחרפנת ובועטת בקירות ובוכה וצורחת היא כי אז היא מרגישה שאני כמוהה ושגם אני משוגעת ושאנחנו נכנסות למצב NBK או בוני וקלייד.

הדבר השני: הסיבה שאני משקרת על דברים קטנים על בסיס קבוע, ומדובר על דברים שלא משנים לאף אחד כמו צבע החולצה שלבשתי במקרה מסויים (כשאף אחד לא שואל ואני אומרת סתם) או אם שתיתי תה או קפה לארוחת בוקר הוא בגלל שאלו דברים שמשנים לי.

שהוא נשמע די אובייס אבל אני לא יכולתי לחשוב שזאת לגמרי הסיבה.

ושזה בסדר ושאני לא צריכה להרגיש אשמה עלזה שאני משקרת לאמא שלי כל כך הרבה כי אני מגנה על דברים שאני יכולה להגן עליהם ושזאת באמת הדרך היחידה שאפשרית לי עם המצב שלי כרגע.

כמו שבסדרות יש תמיד את ההרגשה הזאת של "הכל תמיד אפשרי אולי הוא לא מת ובפרק הבא נגלה שהוא בעצם חי שוב"

ככה זה אצלי עם אלכוהול, אני משתמשת בהתחכמות שלי למשהו שבאמת אכפת לי ממנו

שזה אלכוהול, סמים, ומערכות יחסים.

לא היה לי כסף מספר חודשים ותמיד מצאתי דרך, אני בן אדם חרא שלא מגיע לי שיהיה לי בן זוג כל כך טוב ואני עדיין מוצאת דרך?

אם היה לי מספיק אכפת מקריירה הייתי מליונרית אבל הנה הסוד, אני חושבת שבחיים לא יהיה לי מספיק אכפת

אולי אני תופסת מעצמי יותר מדי...

אבל אני חושבת שאני לא היחידה בעצם, כל אחד מוכן להתמודד עם ה"רע" של ה"טוב" שלו כשהוא רוצה אותו כל כך

ואז הוא עושה כל דבר ופועל ב100% שיש לו

אני לא רוצה מספיק ולא מוכנה לסבול מספיק את מה שדרוש מבחינת ה- עבודה והעמדת פנים של "סאחית"

אין לי עם מי לדבר עכשיו, אין לי עם מי לצאת עכשיו

אני אשתה לבד

אני עשיתי התקדמות בחודש האחרון, שבועיים של לשתות פעם בשבוע, שבועיים של לשתות שלוש פעמים בשבוע ולא בצורה כבדה חוץ מפעם ("כבדה")

אני שוברת את זה ואני יודעת שאחרי היום יהיה לי הפסקה

היום אני רוצה להתפחלץ.

היום אני אהיה לבד.

היום יהיה סיכוי לריב עם אמא שלי.

היום אני אשקר לחבר שלי.

היום.....

אני אהנה מהאלכוהול ומהמחשבות המשונות שיגיעו לי

מהחוסר שיפוטיות שלי לאנשים

מהגעגוע שלי

מההמרחות שלי על הרצפה

מהאהבה המוגברת שלי למוזיקה

היום אני אשקר לכולם.

היום אני אכעס על עצמי מבפנים.

היום אני אחשוב על מוות.

היום אני אזכר בזה שאני כל כך דפוקה בגלל הבעיות עם אמא שלי.

היום אני אשכח מזה קצת, יהיה לי יותר קל

היום אני אהיה עליזה

ואז אבכה ואז שוב אהיה עליזה

היום אני אתחבא מאמא שלי.

ואז אני אמשיך להתחבא בצורה אחרת.





Once I saw the funniest thing I ever saw





I was breathing this town's air and I was here





I realized I could not protect my self from or for the law





And that we are all driven by our fear





I realized you could walk on water





While I was your dirty pedestarl





I could leave off anyones suffer