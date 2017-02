2/2017

או לפחות שיר כמעט מומצא

זה בין סוכת האבלים לצרחות ברחוב לדגיגונים הקטנים שניסיתי לא להבריח עם תנועות חדות מדי בתוך המים. וזה מתחת לעור האדמדם שהשמש צבעה, ובתוך המיטה החמה והשמיכות הכפולות, ואל מול המסך המרצד והזמזום של המקררים, הממירים, הטלפונים, בין האצבעות המשולבות שלנו.

פעם זכרתי כל פרט כי היה לי את כל המקום הריק הזה, והתנדבתי לשמור אצלי אנשים ולהתגעגע אליהם ולרשום אותם כמו ציור זריז שמנסה לתפוס תנועה, כי חשבתי שאף אחד אחר לא יעשה עבודה טובה יותר, וכי לא חשבתי שהמקום יגמר אי פעם.

It was best like this