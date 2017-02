2/2017

.You met me at a very strange time in my life

אולי אני עושה רומנטיזציה להכל בראש שלי, אבל אני לא מפסיקה לחשוב על האקס שלי. אני לא מתגעגעת אליו במובן הקלאסי של המילה, אלא פשוט תוהה אם מחכה לי עוד משהו כזה. אולי בזבזתי את כל ההקצאות שלי? אני זוכרת שבהתחלה לא רציתי אותו, ואז דיברנו בטלפון. באותה שיחה אני כבר הזמנתי אותו לצאת. והיה כיף בדייט, למרות שהוא היה אז משהו שעוד לא כ"כ הבנתי. והוא לא התאים את עצמו אליי. היינו כ"כ צעירים כשיצאנו... ועם זאת, היה את הפרש הגילאים המטורף שלנו. אם הייתי שומעת על זה עכשיו מהצד, זה היה גורם לי להרים גבה. איתו לא. הוא דיבר על סקס ונהג עם רגל שמאל על הכסא. זה עיצבן אותי עד כדיי טירוף. ואז הוא שם יד על הצוואר שלי. כשדיברנו על זה לא מזמן, כשישבנו לבירה, הוא אמר שהכל היה הרבה פחות תמים ממה שאני זוכרת. לפני הפגישה ז"א. זה נשמע מתאים לי. לשגע אותו לפני שבכלל פגשתי אותו. אני לא יודעת, מאז אותה שיחת טלפון הייתי כולי שלו. אני זוכרת שיצאתי במקביל עם דושבאג קלאסי כזה - אופנוען, שרירי, מקועקע עם פטבול. ולא יכולתי להפסיק לחשוב עליו. הבנתי את זה נתתי לזה לעטוף אותי. וויתרתי על כל השאר. אמרתי לו את זה למרות שהוא לא וויתר. היה מספר לי על דייטים עם שמנות שהייתי מצילה אותו מהם. וככה 3 שנים. און אנד אוף. מגיעים לקצה גבול היכולת שלי ואני אומרת שאני פורשת. שאני לא יכולה יותר. היה לי אפילו חבר באמצע. יצאתי עם חפ"ש, איזה מצחיק. בגדתי בו עם האקס. אפילו לא הרגשתי שזאת הייתה בגידה כי רק הרגשתי שחזרתי למקום הטבעי שלי. ואז הוא טס. שם הבנתי שהוא מחרטט ושהוא אוהב אותי. אז נסעתי לפגוש אותו בשדה. אלוהים ישמור, חיכיתי 4 שעות. ואח שלו לא הבין מי אני. ואז אמרתי לו שאני לא יכולה יותר. ונכנסתי לחודש הכי שחור בחיים שלי. ואז הוא בא אליי, בצעדים קטנטנים. ואז קרה כל מה שקרה ורק עכשיו אנחנו מסוגלים לבחון את זה בעיניים מפוכחות. [כנראה שכתבתי על זה כבר] עבר לי. כל זה עבר לי. כל השגעון הזה, הטירוף הזה, האהבה הזאת. הבנתי את זה כשישבנו בדירה החדשה שלו, במרכז כבר, שנינו היינו מועשנים והוא ניסה ללטף אותי. ביד בסה"כ. אהבתי את הסיטואציה. אני עדיין מחפשת אותה. אבל לא איתו. אני מסוגלת לשבת איתו על בירה ולדבר, לספר לו על החדשים. הוא לא. זה בסדר, זה ההבדל בין נשים לגברים בפרידות. כל החברות שלי כועסות עליי שאני מדברת עם האקס, אבל לי זה נחמד. זה נחמד שיש לי אקס שאני לא מתעבת ולא מתביישת בו. אני גאה בו ואני גאה בזה שהייתי איתו. בזה שהצלחתי. הוא הנון-קונפורמיסט הכי קונפורמיסט שאני מכירה. אני לא זוכרת מה היה לפניו, וזה מפחיד אותי. כי הרי היו דברים, אבל לא כמו זה. לא כמו עוצמת ברגש. התבגרנו במערכת היחסים הזאת, שנינו. עכשיו שנינו כבר לא כ"כ צעירים(: הכרתי אותו בערך חודשיים אחרי שהתגייסתי ועכשיו אני קצינה משוחררת (הנה לכם פרט עליי). לא ידעתי כלום אז, ואני לא יודעת כלום עכשיו. אני מרגישה שזה בידיוק השלב לעבור הלאה, אבל החיים הם לא מה שאני רוצה. אני תוהה מי יכול להחליף אותו, מי יכול לגרום לי לא לישון בלילות ולריב בצעקות במקום ציבורי וילמד אותי דברים חדשים ויראה אותי גודלת. אני משוחררת ואני מבולבלת.

נכתב על ידי סקארלט מאנטו. , 5/2/2017 10:29