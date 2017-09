9/2017

my city

אין בה שום דבר מיוחד היא קטנה שקטה רחוקה מכל מקום אין הרבה תחבורה אין בה לאן לצאת אנשים שלא גרים כאן תמיד יורדים עלייך תמיד מוצאים את החסרונות שבך תמיד מתלוננים, זה מעצבן אותי אין להם זכות להתלונן הם לא חווים את החסרונות האלה על בסיס יומי מאז ומעולם הם כאן מבחירה אני כאן לא מבחירה ובוחרת להשאר, אני יכולה להתלונן ולחכות לרגע שבו אעבור לעיר אחרת אבל לא, אני מכירה כל אבן וסמטה חשוכה, כל חסרון שמישהו יכול לחשוב עליו ואני לא מתלוננת כי כשאני משווה אותך לערים אחרות, אני יודעת שאת העיר שלי ואין מקום אחר שהייתי רוצה לגדול בו וכל המתלוננים? אתם יותר ממוזמנים לעזוב, אף אחד לא מחזיק אתכם אבל אם כבר אתם נשארים? אז תתמודדו עם המצב ותלמדו לאהוב אותו

'Cause this is my town This is my city Through my eyes, looks so pretty