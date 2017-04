מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 4/2017 3/2017 2/2017 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012



RSS: לקטעים

4/2017

מאז שחזרתי אני משלשלת

קשה לחזור. ברור שקשה לחזור, לחזור זה קשה. it is known פגשתי אנשים שרצו לחזור. די הרבה. נראה גם שקצת הוקל להם. ולא אשקר, המיטה שלי באמת נוחה, הרבה יותר ממה שזכרתי. ואמנם קצת מוזר להתקלח במי שתייה אבל זה נעים ונוח. וכשהייתי שם בכלל לא התגעגעתי לכל הבגדים שלי אבל נחמד להשתמש בתחתונים חדשות וללבוש את הטרנינג הישן. וללבוש בגדים יפים ליציאה. לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה יציאה, אבל הלכתי לפאב. חלק גדול מהצוות חדש ולא מוכר אבל אלו שאני מכירה דווקא היו במשמרת. הגעתי מוקדם וכל אחד שהגיע עשה איתי צ'ייסר. לוס הביאה לי פרח, נשמה טהורה שכמותה. ר' ביקש מהברמן שמצצתי לו פעם שימזוג לשנינו צ'ייסרים. הרשתי מוזר להיות פתאום ככה עם שניהם, כשיומיים לפני הייתי בדלהי. תהיתי אם הם יודעים אחד על השני. ר' חיבק אותי בטירוף כשהגיע. אחר כך מאחורה שלף שקית קטנה והציע לי שורה. הרגשתי רחוקה. אחת הסיבות שהגעתי הייתה כדי לצוד. צריכה זיון, כל כך כל כך צריכה זיון. אבל אולי הייתי צריכה חברה יותר כי בכלל לא הסתכלתי על אנשים שהם לא הצוות. אולי סתם הייתי שיכורה ובשוק. בכל מקרה, היה ברמן חדש, ממש חדש, בהתלמדות. אני זוכרת שהוא היה חתיך אבל עכשיו לא עולה תמונה ברורה שלו בראש, למרות שאני ממש מנסה. רוצה להזדיין איתו, פלוס בסוף הקאתי בשירותים. זה קצת מצחיק. לקחתי מונית הבייתה ואוטומטית התמקחתי על המחיר. לא שבמצבי היה לי אכפת יותר מידי, אבל בתכלס הורדתי אותו בכמעט מאה רופי שזה שווה ערך לחמש כוסות צ'אי פלוס שלוש חבילות פרלה ג'י פלוס שקית מונג דאל פלוס חפיסת בידי. אז זה היה מגניב. החלטתי לא לחשוב יותר מידי על קבלת החלטה דרמתית כי גם ככה אני צריכה להתאפס וברור שעכשיו הכל נראה לי טוב שם ורע פה. באופן מפתיע, אני באמת מצליחה לא לחשוב על זה יותר מידי. כלומר אני לא חושבת על ההחלטה, אלא רק על כמה רע פה. קיבלתי זימונים לחלק מהאונ'. לא יודעת איך אני מרגישה לגבי זה. יהיה מגניב להתקבל, אבל האם יהיה מגניב ללכת ללמוד? לא יודעת. מצד שני, מתישהו ארצה ללכת ללמוד, ונראה לי שזה אף פעם לא יהיה מגניב באמת. המחשבה של אשכרה לחיות פה מרתיעה אותי. אין לי בעיה לחיות אבל ישראל דוחה אותי כרגע מכל כך הרבה כיוונים. מניחה שהקיצוניות של הדחייה קשורה בחזרה שלי ממקום שבו היה לי הרבה יותר טוב. אבל יש המון גורמים להתחשב בהם. חזרתי מטיול, ולא אטייל כל החיים. לחיות בהודו זה לא פשוט. בעצם, זה פשוט, ובגלל שזה פשוט זה לא קל. חזרתי לבית של ההורים מה שגם מקשה עליי מאוד. אולי אם הייתי חוזרת לדירה שלי הייתי מרגישה אחרת. ועכשיו אני די כלואה בבית כי יקר מידי לצאת ממנו. לפעמים בלילות אני שומעת כלב בוכה בחוץ ומתוך ערפול שינה קמה בדאגה כדי ללכת לחבק את מיסטי. ואז בוכה כשאני נזכרת כמה היא רחוקה.

^מיסטי אם מישהו מגיע לקיריגנגה ורואה אותה או את דובי ורוקי, שייתן להם חיבוק וישלח לי תמונה עדכנית. (בטוחה שיש אפשרות להעלות גיפים פוסט ופשוט לא עליתי עליה )

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי first base , 30/4/2017 14:02