3/2017

If you lost someone but found yourself, you won.

https://www.youtube.com/watch?v=s70OsXlDD94 לפייסבוק יש קטע כזה, להזכיר על דברים מפעם. לפני כמה זמן הוא הזכיר לי תמונה שפרסמתי, שהציפה אצלי הרבה זיכרונות. אתה בטח לא זוכר את אותו יום. רצית לצאת עם חברים, ואני כרגיל התחננתי שלא תצא. ירדתי על הברכיים ובכיתי. הטחת אותי על המיטה והלכת- זו הייתה הפעם היחידה שבאמת הפחדת אותי. הפעם היחידה שהשתמשת בכח כנגדי. אחר כך אני יצאתי עם חברות כדי לשכוח, ויותר לא לחשוב על מה אתה עושה. באמצע הלילה התקשרת אלי שיכור, ובאת מתחת לבית שלי. כמובן שירדתי אלייך כמו מפגרת. אמרת שאתה לא יודע מה אתה רוצה, ונסעת. פחדתי כל כך לאבד אותך, כל כך לא בטחתי בך (כי נכוותי ממך כבר בעבר) שהייתי מוכנה להשפיל את עצמי כדי שתשאר. כמה דמעות בזבזתי על זה, מבלי להבין שהבעיה היא בך, שלא נתת לי סיבה לסמוך עליך, ופחות בי. היום כשאני חושבת על זה, הייתי צריכה להגיד לך כבר אז כשהתקשרת באמצע הלילה שאין לך למה לחזור. מה שהיה בינינו ירד לתהום מאד עמוק. בשיחה האחרונה שלי עם אבא שלי הוא אמר לי שיש לי אישיות קשה ושאף גבר לא יוכל לסבול אותי. בגלל זה אני אהיה לבד. שזו הבעיה בי, ובעצם בדור שלי, שיותר קל לקום ולצעוק במקום להלחם. הנישואים שלי יסתיימו מהר מאד. וזה גרם לי לחשוב. מלבד העובדה שנפגעתי, האם באמת יש בי בעיה? אני מודעת לאישיות הקשה שלי. אבל אני מאמינה שקיים גבר שיוכל להכיל אותי. יש לי נפש תאומה. הייתה לי כבר אחת (אני חושבת... האם יכולה להיות יותר מאחת אם הראשונה שלך הייתה ממש נוראית?). האם אני תמיד אבחר בגברים נוראיים? האם לנצח אני אמשך לגברים שישתמשו באלימות פיזית או מילולית או רגשית נגדי? כדי לפגוע בי? קיים גבר שיאהב אותי ויהיה מה. שלא יתן לי סיבה לפחד ולפקפק. שיעריץ אותי. https://www.youtube.com/watch?v=WdonvVZZCfI אני משתחררת מהרגלי העבר שלי. מה יש לנשים להאמין בסיפורי אגדות? לא יהיה פה סיום יפה של קומדיה רומנטית. נמאס לי שכל משאלה שלי היא לקבל ממך פרח (אני לא יודעת אם אני פשוט כל כך נאיבית, וכל כך לספק אותי, או שזה פשוט חוסר רצון שלי לראות את המציאות). אני מנסה לקחת פחות ללב. מנסה לבחור גברים טובים, כבר נהיה לי משעמם. אני ממשיכה הלאה לאני טוב יותר.

נכתב על ידי *~*awesomeness , 8/3/2017 00:00