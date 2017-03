3/2017

The hardest goodbyes are the ones never said

סופסוף הגעתי למסקנה של מה אני רוצה. נמאס לי. נמאס לי מהרגשות הקשים, מהציפיות ומהאכזבות. נמאס לי לחכות. נמאס לי להזכר. כל העניין פה היה הדרך שלי לנסות ולהשיג שליטה על המצב. בא לי להשתחרר, לאבד שליטה. שיובילו אותי לשם שינוי ויעשו את הבחירות בשבילי. קריאת ההודעות בינינו שברה אותי- לראות את מי חשבתי שאני אוהבת כל התקופה הזו. אף פעם לא ידעת איך להתייחס אלי. זה לא בריא לי. אני מוותרת. הכל פה ימחק ב10. לא ישאר זכר. GOODBYE. If you can't do anything about it then let it go. Don't be a prisoner to things you can't change" - Tony A. Gaskins"