2/2017

במקום להתעסק בדברים הרבה יותר חשובים, אני עסוקה בלעבור על כל התמונות שלנו ביחד, תוך כדי הקשבה לשיר הזה:

https://www.youtube.com/watch?v=wY473jAptyw

לא היית מצפה שאני אשמור אותן, אה?

אני לא יכולה שלא יעלו לי דמעות- לראות איפה היינו, איך הסתכלנו אחד על השניה, ואיפה אנחנו עכשיו. לראות את כל מה שעברתי מאז.

אני לא יכולה להגיד שציפיתי למשהו ביום האהבה הזה, אבל אם להודות חלק קטן בי התכווץ מאכזבה פעם נוספת.

ואם אנחנו כבר בוידויים, אני אוהבת אותך.

היום התפתיתי, בטיפשות כרגיל, לבדוק מה קורה איתך, אולי אפילו לשלוח הודעה. ירד לי מאד מהר כשראיתי. ילדותי.

אני יודעת שכבר אמרתי את זה אינספור פעמים, אבל קשה לי להבין אותך.

אני לא מבינה בשביל מה להכנס לפה, לקרוא מה איתי, לגרום לי להזכר בחרא שהעברת אותי, ואז לחסום אותי, לא לעשות שום צעד קדימה.

אני מאמינה שאנחנו עושים את הבחירות שלנו. ברור שלכל אדם יש את הגורל שלו, ומה שצריך לקרות יקרה. אבל אנחנו צריכים לעשות את המקסימום שלנו כדי שזה יקרה. ואני לא מבינה את זה, אני עשיתי את המקסימום שלי. זה תמיד היה תורך.

קשה לי. קשה לי עם כל המצב הזה, קשה לי שאני לא מסוגלת לסלוח על הכל. קשה לי שאני מתאכזבת. קשה לי שלא היית לצידי כשהייתי צריכה, וגם כשלא. קשה לי להמשיך לחשוב עליך. קשה לי שאתה גורם לי לחשוב עליך, אבל לא עושה כלום. כאילו אני לא שווה את זה מבחינתך. קשה לי שאני חושבת שכל טלפון באמצע הלילה הוא אתה.

אני יודעת שלא תקרא את זה ולכן אני מאפשרת לעצמי לכתוב.

יש לי מחשבות שניות בקשר לעזיבה שלי, למרות שאני לא בטוחה שיהיה לי טוב יותר להשאר.

אין לי סיבה להשאר אבל גם אין לי יותר סיבה לנסוע.

אם רק היית עושה כבר משהו.

I'm just trying to kill painful memories by creatinig better ones.

"לפי ההגדרה של איינשטיין, אני בטח מטורפת, אם הלכתי ממך כל כך הרבה פעמים וציפיתי שבכל פעם לא תיתן לי ללכת." -אלמוג בר.