1/2017

משתדלת להזכיר לעצמי כל בוקר שאני שווה. שאני מעניינת. שאני מוכשרת. שיש לי הרבה מה להציע.

מנסה להיות הגרסה הכי טובה של עצמי מבלי להשוות.

אז למה מרגיש שאני הולכת אחורה? שאני קופאת במקום לעמוד על שלי. שהרגליים מצמיחות שורשים ולא נותנות להתקדם.





Fake it until you become it.

אני באמת מנסה.