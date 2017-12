12/2017

I wish I knew how it feels to be free



בחריטה קלה של עט זול סימנתי את האותיות 'ל' 'א' על האגודל השמאלי שלי. אני תמיד אוכל לראות את הקעקוע הסתמי-זמני הזה כשאושיט את ידי להחלטה. הלב שלי סבוך בקשרים הדוקים שאני כל כך מייחלת להתיר. איך אוכל להחזיר את השקט הזה לחיי? כיצד אוכל לחמוק מן הלילות הלבנים? איך אצליח להרגיע את ליבי? איך אדע להביט בי שוב? בחריטה קלה של עט זול סימנתי את האותיות 'ל' 'א' על האגודל השמאלי שלי.