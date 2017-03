3/2017

I let my heart decide the way

כבר הרגשתי פעם ככה אני זוכרת בעצמותיי את תחושת הכמיהה והלחץ. הגוף הופך קפוץ וגמלוני, ההתנהגות אינה אופיינית לי, החיוך לרגעים מוגזם ולאחר מכן העיניים רציניות מדי. המבט מתחמק אבל ממש מחפש. הלב מחסיר פעימה בכל פעם ש.. ואז נכבה. ואז קצת כועסת על עצמי, תוהה.. חושבת על דרך טובה יותר אבל מרגישה שאין דרך חזרה. התחושה היא שהרסתי משהו ענק, שחיבלתי במשהו שכבר היה לי משום שחשבתי שאין לי אותו. ומשם נשאר פשוט להתנחם בחיבוק של אמא ולהתחיל לתקן שוב.