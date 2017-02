2/2017

Don't carry the world upon your shoulders



"קולקטיבי". זו תמיד הייתה החולשה שלי, מעולם לא ידעתי לסנן, להגיד- מתוך כל הטענות- זו נוגעת אליי, וזו בכלל לא אני. נדמה שאני הולכת לאיבוד בתוך רצף של אמירות שמופנות לקהל הרחב, ולבסוף מחליטה לשתות את כולן לרוויה. דרושה פה איזו מסננת, ואמונה.