1/2017

The waking up is thebhardest part

היום חוויתי כאב חד בלב. קמתי מחלום מתוק ומציאותי, היה נדמה שהאמת בו עוטפת אותי, ההתעוררות היה תרגיל אכזר של החיים, את ברכיי אספתי לצידי והכרחתי אותן לשאת את משקל גופי אחרי שכשלו תחתיי תחילה. את העיניים פתחתי בחוסר רצון כמו תריס מקולקל, ואת ליבי השארתי סגור. סגור וריק. החלום כחבל הידק קצוותיו בי וגופי הרגיש חסר אונים סגור וריק.