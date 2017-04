מלאו כאן את כתובת האימייל

4/2017

6/21

https://www.youtube.com/watch?v=JXr1Yw-0WNc





השבוע נעסוק בנושא הכאוב מכל

אהבה



לא בפעם הראשונה, כן?

מאז שנפרדתי מחן

לראשונה בכל שנות קיומי

אני לא מחפש אהבה



אפילו... לא לרגע



מי שמכיר אותי מעט יודע

שאם אני לא מחפש אהבה

או שיש לי אחת (למרות שזה לא סותר)

או שאני ממש לא מרגיש טוב





ועכשיו אני מרגיש בסדר גמור

אני פשוט כל כך טראומטי מהמערכת יחסים עם חן

באופן ספציפי מסיטואציות בהן היא לא מרגישה טוב

ואני חסר אונים

מה שקרה

פעם ופעמיים



וזה נשמע מינורי

אבל היום מיכאל אמר שהוא לא מרגיש טוב

וכל החן בוקר עלה לי



תת נושא:

למה זה מרתיע אותי?

אני נרתע מהסיטואציה? מהאחריות שמוטלת על כתפיי ואם לא אממש אותה כמו שצריך ומי שלא מרגיש טוב ימות וזה על המצפון שלי?

אני נרתע מהתגובה שלי? מזה שאני נלחץ מסיטואציה שאין לי שליטה עליה?

האם אני צריך להבין שלא על כל סיטואציה תהיה לי שליטה?

כי זה המצב, ולא תמיד תהיה לי שליטה, אבל זה לא אומר שאני לא יכול להנות כשאני לא בשליטה

להפך,

יש אנשים שמצליחים להנות רק כשהם לא בשליטה

אני אמנם לא כזה

אבל כן אסף - לא על הכל יש לך שליטה ויש סיטואציות שלא אתה בראת ואתה תצטרך להתמודד איתן עם הכלים הכי טובים שיש לך ביד באותו רגע ולדעת שלא יכלת לפעול טוב יותר.

פוו

האמת שזו הקלה

האמת שהייתי צריך את זה

האמת

שזה בדיוק הנושא





כל החיים חיפשתי לאהוב

ומאז חן אני כל כך מפחד מהסיטואציות

שאפילו לאהוב אני לא רוצה



אבל יכול להיות

שהרגע

ממש כמה שורות מעל

זה השתנה







הנושא של הקליפ הוא אהבה עצמית

וקבלה עצמית



מחולק לארבעה פרקים:

1. What's wrong?

2. Bit more

3. Make it right

4. All your love





האמת

אני מרגיש מהזה הקלה

וואו.

נכתב על ידי Outlet , 2/4/2017 22:01