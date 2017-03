3/2017

לא חשבתי שאלך לפסיכולוג אף פעם

תמיד זה נראה לי לפסיכים

במפגש השלישי הוא אמר לי שיש לי סדק בבטחון העצמי, "סדק באמונה בעצמך" היה המשפט המדוייק.

תיכף סוגר איתו חצי שנה, יאמר לזכותו שפסיכולוג זה לאו דווקא לפסיכים

אבל זה כן למי שמוכן לצלול לתוך זה

אחרת זה נשמע כמו ערמה של שטויות

הבנתי שם שכדי לאהוב

אני צריך לאהוב את עצמי

והנה החלק הקשה - לאהוב גם את מה שרע.

ומתחיל פינג פונג נוראי,

מתיש,

ביני לבין עצמי.

יש בי צדדים רעים? כן יש לך

אז למה לא פשוט לפתור אותם? כי אין יש בלי אין

אז למה לא לשפר אותם? אתה יכול, אבל אתה עדיין צריך לאהוב אותם

וזה ממשיך

ותמיד יש לי תשובות חכמות להכל

אני רוצה לעשות קליפ לשיר של אלבמה שייקס,

לנוע בין מציאות לחלום

בין מודע לתת מודע

בין קיים לבין אצלי בראש

מה פשוט שם ומה מסמל משהו אחר לגמרי?

כשאתה רואה קליפה של בננה ברחוב אתה אומר לעצמך:

קליפה של בננה > אה, כמו בסרטים המצויירים > חחח מצחיק > מעניין אם זה באמת מחליק > נראה לי שראיתי מישהו באמת מחליק על זה פעם > בואנה זה יכול להיות מסוכן > לא מסוכן מספיק כדי שארים את זה > ככל הנראה לא מתעכב ומתקדם הלאה בחייך.

אבל אותה קליפת בננה בדיוק, כשמופיעה בחלום ולא במציאות?

קליפה של בננה > חחח מצחיק > מתעורר > קליפה של בננה = סכנה? > מישהו טומן לי פח? > להיות זהיר יותר? > לרכב עם קסדה? > אולי להפסיק להיכנס באין כניסה?

והקליפה מניעה לפעולה

רק כי היא הייתה בחלום

איך פתאום ההבנה שמה שראית הגיע מהתת מודע שלך הופך הכל לסימבולי

ואיך לעזאזל אתה בוחר במה להתמקד ועל מה לוותר?

את מה לחבק ואת מה לשחרר

במה להתמקד

ואת מה לעקוף

השיר

שנפתח במילים הבאות:

So much is going on

But you can always come around

ידבר על זה.

אולי יספר סיפור

אולי על אהבה

אולי מ3 נקודות מבט שונות, 2 סובייקטיביות ואחת אובייקטיבית

וכל אחת תחשוף חלק אחר בסיפור

ואולי בסוף הכל יהיה חלום

ותרצה לראות את זה שוב

ולחפש את המטענים

תחפש במה להתמקד

אבל מה הסיפור?

מה הסיפור??

זה לא תמיד צריך לרגש

תירגעו

תירגעי

תירגע

אסף,

זה לא תמיד צריך לרגש.

אני בטוח בפרוייקט שלי עוד לפני שהוא ראה אור

כשהוא עוד עובר (עובר של תינוק לא עובר ושב)

כמו אבא שיודע שעומד לצאת לו ילד גבר.