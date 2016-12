כינוי: Lotus Flower.

מין: נקבה







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011 2/2011 1/2011 12/2010 11/2010 10/2010 9/2010 8/2010 7/2010 6/2010 5/2010 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 12/2009 11/2009 10/2009 9/2009



<< דצמבר 2016 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lotus Flower.נקבהRSS: לקטעים

12/2016

You can hit but never break me

לבשתי את השמלה השחורה הסקסית שלי

עם נעלי עקב וגרביון צמוד

באתי מאוחר

רציתי שתשב שם ותתהה

אם גם אני אגיע היום

אבל באתי ולא היית

ואז אני תהיתי אם תגיע

והגעת

איתה



אז כנראה שההפסקה שלכם נגמרה.



אני הלכתי הביתה

מספיק מאוחר שלא יהיה ברור שזה בגללך

אבל מספיק מוקדם שכולם שאלו אותי למה



אני רוצה לזכור את זה

אבל אני לא רוצה לכעוס



אני רוצה לסלוח לך

למרות שאין שום לגיטימציה

כי לי לא מגיע להרגיש ככה

להסתובב עם כזאת אבן בלב



אם הייתי יכולה לחזור אחורה

לא הייתי מזמינה אותך לישון אצלי באותו לילה

וכל הבדיחה הזאת שהייתה בינינו הייתה נמנעת

אתה לא היית משתעשע במחשבה שאני שבויה שלך

ואני לא הייתי מפתחת רגשות לבן אדם בכלל לא אמיתי



אני רוצה להפסיק להרגיש צורך

לומר לך כל מה שצריך להאמר

אתה בכלל לא מבין כמה הצורך הזה חזק

הוא משאיר אותי ערה שעות בלילה, חסרת אונים

והוא כזה חזק, כי אכפת לי יותר מדי



לא אכפת לך ממני

מעולם לא היה לך

הדבר היחיד שאהבת בי

זאת התחושה שגרמתי לך להרגיש

כל הדברים שהיא לא נתנה לך

לקחת ממני, וחזרת אליה על ארבע

מה שנתתי לך, נתת לה

ואותי השארת בידיים ריקות



לי לא צריך להיות אכפת

זה לא נכון

אם אני חסרת חשיבות בשבילך

אתה לא יכול להיות חשוב בשבילי



אני מקווה שתישארו ביחד

מגיע לשניכם

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Lotus Flower. , 31/12/2016 01:09