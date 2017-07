Back to work or the coffee shop

7/2017

שלומות לכולם... מי שנמצא פה בערך עדיין. אז טוב, אז כפי שאפשר להבין פתחתי את הבלוג הזה סתם בשביל הקטע. במילה אחת מ-ש-ע-מ-ו-ם. חוץ מזה שהתגעגעתי לכל השטויות של ישראבלוג וכדי להכות שורשים פה ולא לפזול לפלטפורמות אחרות [ אחמ בלוגר או פייסבוק ] החלטתי שהבלוג הזה חוזר לחיים. פעם זה היה בלוג חתימות אבל עבר זמנם בעצם. רציתי לחזור לעשות חתימות, חבל. שמתי לב שבבלוג האישי שלי אני מעלה המון תמונות של בגדים אז חשבתי לעשות את זה מעניין יותר ולהפסיק עם זה קודם כל. פתחתי בלוג של אאוטפיטים בקיצור ולעניין. כן אני יודעת, זה פונה לקהל יעד מסוים אבל אני לא מתנגדת גם לגברים שיהנו מהתוכן. אם מישהו בכלל יהנה וכ'ו. טוב לא משנה. בקיצור, כל כמה זמן, תלוי כמה ימים, יומים או שלושה, נראה, אעלה לכאן אאוטפיטים שאני הרכבתי. תראו פה בעיקר סגנון אלטרנטיב. אני מאוד אוהבת גם אופנה יפנית. אז בערך מעין זה בלוג אופנה כזה. לא ממש המצאתי את הגלגל או משהו. הבלוג לא יהיה משהו גרנדיוזי ברמה עולמית אלא משהו