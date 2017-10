10/2017

And i'm crazy but you like it - loca loca loca

ברוכים השבים והשבות לבלוג שלי ! אז תגידו שלום יפה לפינה חדשה בבלוג שלי שתתעדכן ותעלה מדי חודש או מדי שבועיים (תלוי בשגעון שבחנויות). הפינה תהיה מבוססת על כל מיני בגדים,אקססוריז וכל מיני גאדג'טים מגניבים ועם זאת גם מעט או אפילו מאוד משוגעים,דברים כאלה שתמיד אתם רואים בחנויות ומצד אחד אתם שואלים את עצמכם "מי יקנה את זה ?" אבל מצד שני בא לכם לראות את זה על מישהו שיש לו מספיק אומץ בשביל זה. נתחיל בתחנה הראשונה שלי בקניון - חנות H&M חצאית+טוניקת מלך הקופים

מעיל סטייל מרשמלו ממנגו + שמלה קצת משוגעת

מעילים וסריגים פרוותים של ברשקה







וכעת קצת נעליים ואקססוריז מאלדו







ואחותה החורגת של אלדו - call it spring עם נעליים ואקססוריז משוגעים גם כן







ולסיום קצת גאדג'טים הזויים של טופטן