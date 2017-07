7/2017

פוסט ראשון בפינה חדשה - My TopTen

תגידו שלום יפה לפינה החדשה בבלוג שלי - My TopTen אז תנו לי רק להבהיר לכן על מה מדובר ולא, זה לא קשור לחברת האקססוריז טופטן (שלא תבלבלו). מדובר בפינה שתופיע פעם בכמה חודשים ותכלול 10 מוצרים שאני משתמשת בהם באופן קבוע ואובססיבי (אבל בקטע טוב כמובן ). אז קבלו את ה- TopTen For Summer 2017:

1. פילינג גוף במרקם סוכר - איפה ? בללין

2. שמן ארגן/מרוקאי לשיער של חברת style - איפה ? בסופר פארם

3. כוס לשתיה קרה - איפה ? בללין

4. אלכוג'ל של ד"ר פישר+נרתיק - איפה ? בסופר פארם

5. קעקועי גוף - איפה ? ב-WOW

6. קרם רגליים לריכוך העור - איפה ? בללין

7. שפתון נגד יובש של מייבלין - איפה ? בסופר פארם

8. גלגל לניקוי סיבים מבגדים - איפה ? ברנואר

9. מדבקות לבגדים,תיקים וכו' - איפה ? ב-WOW

10. לק קייצי של ג'ייד (pool party) - איפה ? בסופ פארם