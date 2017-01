1/2017

כשתיקים לובשים צורה - מכה חמישית

שוב הפוסט הזה בפעם החמישית - וואו הפעם אפילו אני בהלם,ותמיד כשאני אומרת לעצמי שאין סיכוי להיתקל בעוד תיקים מגניבים לבסוף אני טועה וניתקלת ואני שמחה מאוד שאני טועה כי אפקט ההפתעה במקרה הזה ספציפית הוא מהנה ביותר ובעיקר לעיניים.

וכמו בכל פוסט של תיקים לובשים צורה גם הפעם דירגתי את התיקים מהכי מגניב להכי פחות מגניב (אבל גם אז הוא עדיין מגניב) אז נתחיל:

מקום 1 - Say Cheese

תיק בצורת מצלמה מיידית בעיצוב מיוחד









מקום 2 - it's tea time

תיק בצורת ספל תה









מקום 3 - רוץ בין סוסים

תיק בצורת סוס חד קרן





מקום 4 - לילה לילה מסתכלת הלבנה

תיק בצורת חצי ירח מחייך





מקום 5 - העיפרון הכי חד בקלמר

תיק בצורת עיפרון





מקום 6 - ibag

תיק בצורת מסך בית סל אייפון (למרות שזאת מזוודה זה עדיין נחשב לסוג של תיק כל עוד מאחסנים בו דברים)





מקום 7 - Say Cheese again

שוב תיק בצורת מצלמה רק הפעם זאת מצלמה יותר פשוטה





מקום 8 - הנערה עם תיק פנינה וכל מילה נוספת מיותרת