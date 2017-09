כינוי: Lost Feather

חודשיים בלי גלולות ואני בעונת יחום של שפנים

הפסקתי לקחת את הגלולות אחרי 4 שנים כמוצא אחרון לנשירת השיער הכרונית שלי. המסקנות: * אני אדם שמח יותר. * חזרתי להיות אשת מערות קצת. אבל לפחות יש לי לייזר. * רזיתי כמה קילוגרמים בימים הראשונים ואז העלתי אותם חזרה כי יש לי יותר תיאבון. * חצ'קונים. חצ'קונים EVERYWHERE. * אני לא רואה עדיין שיפור בשיער הראש, אבל אני מאמינה בלב שלם שזה יגיע. * אני חרמנית. ח ר מ נ י ת. אני יודעת שבעבר כתבתי כמה פעמים בבלוג הזה שאני חרמנית וכו', אבל כלום לא משתווה לדבר הזה. זה מרגיש שאם מישהו יגע בי, אפילו ביד, אני פשוט אגמור. תוך שנייה. ככה. אני חושבת סקס ואוננות בכל רגע נתון. פאקינג נשיקות בטלוויזיה TURN ME ON. זה חולני. זה משהו שאני לא יודעת איך להסתדר איתו. זה ברמה שאתמול יצאתי עם ידיד שלי שבשום צורה או דרך לא חשבתי עליו כמושך לפני, ומרוב חרמנות דמיינתי אותנו כבר בסיטואציה מינית. סעמק. חוץ מזה, כמה נק' ראויות לציון שקרו בחודשיים האחרונים: * חגגתי יום הולדת 20. הרגשתי נאהבת ע"י החברות שלי מזה הרבה זמן, זו תחושה נהדרת. * חזרתי להיות בקשר עם ידיד אחר שלי אחרי תקופה של כמה חודשים של ניתוק. שכחתי שהתגעגעתי אליו. * נשארו לי פאקינג 3 חודשים בצה"ל!!!!!!!! לא ייאמן שזה הגיע! * נבחרתי להיות מצטיינת בתחום המקצועי שבו אני עוסקת בצה"ל. טקס פאדיחה ביום שני הקרוב. * הטיפול הפסיכולוגי זה הדבר הכי טוב שקרה לי אי פעם. כמה נק' ראויות לציון בהרחבה: * יצאתי לתגלית ביולי. וואו. יותר מאשר תגלית, זה באמת תזנית. חוויה אדירה, הכי טובה שצה"ל יכול לספק למישהו אי פעם. הייתי עם אמריקאים כמובן, ושום דבר לא קרה כמובן (אולי הם היה קורה לא הייתי כזו חרמנית!!!), אבל כל האמריקאים שם הזדיינו אחד עם השנייה והם שותים אלכוהול בכמויות לא הגיוניות. הם חרמנים, הם ילדותיים, הם מצחיקים, וזו חוויה מדהימה. הייתי גם עם קבוצת ישראלים כיפית סה"כ אז היה כיף מאוד. * קשר ON/OFF עם מישהו שפעם היה לי קראש עליו. זה התחיל כי רציתי להגיע למסיבת סוף מסלול שלו. במסיבה הזאת הוא איכשהו מצא אותי ופשוט תפס אותי לרקוד ובאיזשהו שלב העביר את היד שלו על כל מיתרי הגוף שלי. בסוף גם לקחנו אותו טרמפ כי הוא נתקע איכשהו בלי דרך לחזור. אח"כ קצת שיחת חולין באינסטגרם, אמרתי לו שישמור על קשר. עניתי לו על איזה סטורי שהוא העלה. ומאז אנחנו עונים אחד לשנייה על סטורים לסירוגין. וזה מוזר. והוא פעמיים שאל אותי אם יש לי מישהי להכיר לו. אז פעם אחת הראתי לו אופציות, פעם שנייה פשוט אמרתי לו "אני". זה לא זרם. אבל הוא המשיך לכתוב לי אחרי זה. זה מוזר. והוא מבלבל אותי ממש. * התגברתי עליו סופית. בלב שלם אני יכולה להגיד שהפרק שלו בחיי נגמר. במסיבה המותארת הנ"ל ראיתי אותו - בדיוק איך שנכנסתי למסיבה הוא יצא. העברנו חיבוקי נימוסין ובפעם הראשונה מאז אי פעם, שהפוקוס המלא שלי לא היה על תנועות הגוף שלו. לא היה אכפת לי איפה הוא שם את היד שלו עלי, לא היה אכפת לי מהנשימות שלו, לא היה אכפת לי ממנו. לא הסתכלתי לאחור כשהוא הלך. התגברתי. ככה אני מרגישה.

