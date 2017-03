3/2017

DO NOT DIY: קרני אייל

אז בערך מאז שcatharsissquare העלתה את המדריך שלה לקשת קרני אייל ידעתי שזה מה שאני אעשה לפורים. כמו ילדה טובה קניתי את כל המוצרים חודשיים מראש באינטרנט, הם הגיעו ממש בתחילת חודש פברואר והתיישבתי לעשות את הקרניים המיוחלות. כמה מסקנות:

1. catharsissquare היא אישה סופר מוכשרת. 2. כוויות מדבק חם זה חרבנה. 3. חבל טוסה זה הדבר הכי מגעיל בארץ. 4. אני וDIY לא הולכים ביחד. אז בערך אחרי השקעה כוללת של 11 שעות (+-), מלא כוויות, קללות ושבירת זין, יש לי קשת קרני אייל. לא יפה, סימטרית או מושלמת כמו של catharsissquare, אבל אני דיי שלמה איתה. כיכר המדינה ביום שישי HERE I COME. יש לי תחושה שזה יהיה שיר ההשתרללות שלי הפורים הזה.