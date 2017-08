8/2017

Babe I can make your world light up

לא יודעת אל תשאלו אותי איך זה פשוט קרה יש לי חבר. הוא גם לגמרי לא מישהו שהייתי יוצאת איתו מנוגד לטייפ הכללי שלי לחלוטין אבל הוא כזה בייב בייב שלי. אז זהו, בום בום כוכבים וחדי קרן עושים לי שלום. אני בתחילת קשר הכי כיפי בעולם, וקצת מפחדת לראות איך יגמר. אבל נחשוב טוב, יהיה טוב, לא?