3/2017

בוא נפשט את הסיטואציה

כדי שלא יהיו אי הבנות- טוב לי בחיי כרגע. באמת שסבבה לי. כן, אפילו עם כל זה שלא שכבתי עם גבר חודשיים, וכולן מסתכלות עליי כאילו הצטרפתי למנזר, סבבה לי בחיי. אני הגעתי להבנה פשוטה על עצמי, שעם כמה שאני אוהבת סקס אני אוהבת אותי יותר, ולא בא לי לחלוק אותע עם מישהו זר שאחרי זה יחפור לי חודשים עד שירד מהארץ. לא מתאים לי. הפעם הבאה שאני אחלוק אותי עם מישהו שהוא לא אני, זה יהיה מישהו שבאמת אכפת לי ממנו ברמה הכי בסיסית שיש לקשר בין בני אדם להציע. עכשיו, אחרי שפשטנו את העיניין הנ"ל, בוא נסדר לך את המחשבות בראש. קורה, התנשקנו, משעמם לי סבבה. Dont hate the player, hate the game. בבקשה, אבל בבקשה, תצא מהנקודת הנחה מגוכחת הזאת שהמצאת לעצמך שאני רוצה אותך עד כאב, שאני אוהבת תודה שאתה מסתכל עלי וכו. סבבה אתה נראה טוב למדיי, אבל חמוד, אתה עוד כלי במשחק האהוב עלי. וזה הכל. אז אולי אני חרא של בת אדם. אולי אני כלבה חסרת יכולת לחוש אמפתיה, אבל לא אכפת לי, מבין? אתה לא מעניין אותי. אז התנשקנו! מה הפכת את זה להרגע המאושר בחיי! כאילו bitch please הסתכלת עלי? אני אוכלת כמוך לארוחת בוקר. מה אתה מגזים. אנחנו עובדים יחד, קרה לא יקרה יותר. מה אתה חושב שיקרה אם תשלח לי הודעה בחצות הלילה? אני אעוף על זה? אבוא עד אליך, סליחה סליחה, אסור שהמשפחה שלך תראה אותי, אתה תבוא *אלי* ונעשה את זה לאור הכוכבים? שכבתי עם בנאדם אחד במיטה שלי. ההורים שלי הכירו רק גבר אחד בחיים שלי. ואני לא מתכננת להכניס עוד מישהו ללב שלי בזמן הקרוב. אז נשמאמי, בוא נרגיע את עצמנו, נקח נשימה עמוקה, ונבין, שאולי זה שאתה בן 26 וחושב כמו בן 17 לא אומר במקום שלך. לצערי יקירי, לך אין עתיד אצלי בראש, אתה מישהו שאולי אשקול להעביר איתו את הזמן, וגם, לא החלטתי אם אתה מספיק שווה את הזמן שלי. וכן אני אמרתי את זה. חזרתי להיות הכלבה המגעילה שאני ולא סתם עוד רכרוכית שבוכה על למה אף אחד לא בא לי, כי הרבה באים לי האמת, המון אפילו, ואתה לא במשוואה כרגע. אתה פשוט מתקיים שם, בשולי הכביש המהיר שנקרא החיים שלי, ואולי אני אעצור לך לטרמפ מדיי פעם, אבל אל תשלה את עצמך לנוסע קבוע במושב הקדמי, כי זה לעולם לא תהיה.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 27/3/2017 02:31