1/2017

All I wanna do is

אני רוצה לשתכר מבלי לחשוב על כמה זה יעלה לי. אני רוצה שיהיה לי מספיק כסף כדי להנות מכל מה שבא לי לעשות, אני רוצה למצוא מישהו שלא יהיה דפוק ושרוט ממערכות יחסים, אני רוצה למצוא מישהו שיהיה כמו הראשון שלי. אני רוצה לטייל, אני רוצה לטוס, אני רוצה סקס שישאיר אותי ללא תזוזה במיטה, כזה שיעצור לי את המחשבות. אני רוצה לישון על חוף הים, ואני רוצה להיות ערה עד הבוקר. אני לא רוצה לעבוד עוד יום, ובא לי שהכל ילך לי בקלות כמו בסרטים. בא לי פשוט.. להרגיש חופשיה... להרגיש שאני יכולה לעשות הכל. להרגיש את הרוח בשער המתולתל שלי, לראות אותך ממולי מחייך, להרגיש את הים מתנפץ על המזח, ולדעת שזה הרגע שלנו, שכלום לא יהרוס את זה. שזה רק אנחנו פה, לבד, שהכל באמת אפשרי. אני רוצה המון דברים, מעטים יקרו. אתה לא תקרה לעולם, כי אתה בעבר, לצערי. מעניין אם אני אפסיק לאהוב אותך יום אחד, קטני שלי.