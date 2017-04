4/2017

Hard not to fuck u

It's hard not to fuck u some times you know? אמרתי בטון שובבי כשסיימתי לנשק אותך המון נשיקות קטנות בבטן. זה באמת קשה. 2 גופים מעונים שוכבים מחובקים אחד ליד השניה המחשבות רצות בראש כמו נמרים רעבים בכלוב זהב הדופק רץ ושואג מתוך הגוף והשקט הזה נשימות כבדות אופפות את החדר ושקט רועש יוצר סדקים מכל עבר, שני גופים מעונים,אהבה ישנה, אהבה לגוף ולנפש עד ש... עד ש.... עד שדי. עד שדי. מקבלים הגיון. עד שדי. עושים את החשבון. ומבינים מה יהיה גודל האסון. אבל בכל זאת... כואב לא לעשות . כואב לא לעשות מה שהגוף מבקש כואב וכואב עד שהכל מתפקשש ומה בסך הכל רצית? קצת רגש קצת תכלית. ודי. את צועקת על עצמך מבפנים שדי. וזו לא כל מהות החיים, שדי. אולי תפסיקי לענות את עצמך מבפנים. ואולי אולי בסוף תגיע שלווה אולי בסוף תמצאי אהבה.

דממה. את לבד.