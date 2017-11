11/2017

האם אתה מרגיש שאתה מודע לעצמך או חי בסרט לגבי מי אתה?

מודע



האם אתה מכיר מישהו שחי בסרט? מה הוא חושב על עצמו לעומת מה אחרים חושבים עליו?

כן



אם היה מתברר לך שאנשים חושבים שאתה חי בסרט, איך היית מרגיש?

התברר לי כמה פעמים העניין הזה , שם זין .

i know my name not my story



אתה מעדיף לרדת על עצמך כדי שאנשים אחרים לא יעשו את זה?

אממ לא :O



אתה מעדיף לא לדפוק חשבון או לעשות דווקא?

תלוי במקרה



אתה מרגיש שאתה אדם אחר ממה שאת מציג את עצמך?

לא







סתם כי בא לי