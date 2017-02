געגועים ואובססיה

2/2017

לפעמים אני מצליחה לשמוע את הצעדים שלי ברחובות קרים ושוממים

בליבי אני יודעת שאף אחד לא יגיח מעבר לפינה כי אני בעצם לבד, לגמרי לבד.

מאחורי החיוכים יש המון בדידות.

אף אחד לא יבוא, כנראה גם הוא לא יחזור. ואם יחזור זה בשביל להגיד לי שהוא לא רוצה.

זאת תקופה שונה בשבילי עכשיו, מאוד שונה.

לא רע לי מאוד להיות לבד, חשבתי שזה יהיה גרוע יותר.

יש ימים שאני מרגישה מעט אובססיבית, מעט חסרת סבלנות ועצבנית אך בסך הכל רוב הימים עוברים לי בסדר גמור.

יש שעות שאני לא חושבת על אף אחד, אולי כי אני עסוקה מידי בעבודה, אבל זה עדיף.

אני מתה להגיד לו שהוא אגואיסט בעיניי ומאוד חוצפן, חסר כל התחשבות

ומצד שני אני מתה לראות מה יהיה איתנו כשהוא יחזור.

מה שקורה בעצם הוא שאני מחכה רק לו, ואני לא רציתי שזה יהיה ככה, אני רוצה לחיות בלי לחכות לו אבל בדיעבד זה מה שקורה, והוא יודע את זה.

אולי כשהוא יחזור הוא לא יתאים לי יותר. הוא לא התאים לי גם לפני, אני רק משכנעת את עצמי כל הזמן שאנחנו יכולים להיות טובים ביחד ושנוכל להסתדר.

אולי זה גם לא יתאים לו.

יש לי הרגשה שהוא בעצם אדם שפוחד ממחוייבות.

לא פלא שהוא עזב ללא שום הסבר מספיק הגיוני או מספק ברגע שבאמת הייתי פנויה לגמרי.

והכי נורא בעיניי שהוא קורא להתאהבות בשם אחר- התמכרות. אני חושבת שהוא כל הזמן רואה אהבה בצורה שונה ממה שאני רואה אותה.

הוא רואה אותה כדבר שהוא צריך לנוח ממנו, להתרענן ממנו ואז לחזור כשהוא נרגע. אבל מה יקרה בעצם כשהוא יירגע? הוא יאהב אותי כמו שאהב?

אני כל הזמן מחפשת איך להישאר קרובה כמה שיותר.

להישאר באיזור הבטוח והמוכר, לא להיות רחוקה מידי כדי שלא אצליח לפספס אותו יום אחד וגם כדי שאוכל להישאר שפויה.

אני מפחדת ללכת רחוק, זו האמת. אני לא מתביישת להודות בזה כאן.

אני אוהבת להישאר בריבוע הקטן והבטוח שלי, בחדר שלי, במקומות אותם אני מכירה הכי טוב.

זה נותן לי הרגשה של ביטחון כשאני מסתכלת בכל כמה שעות או כל כמה דקות מתי הוא נראה לאחרונה בווצאפ.

ואם הוא מחובר אני מביטה במסך שעות, מדפדפת מעט בשיחות האחרונות, בוהה בלי סוף במשפט "לילה טוב יפה שלי".

אחרי זה לפעמים אני גם שומעת את ההקלטה שבה הוא שר לי את השיר "הילדה הכי יפה בגן" ואם ממש בא לי אני גם מקשיבה ליהודית רביץ שרה אותו והוא מעלה לי דמעות בצורה מחרידה כי אני מרגישה משום מה שהשיר הזה שלי.

הבדיקה המטופשת הזו בווצאפ גורמת לי להרגיש שהוא נוכח, למרות שהוא לא נוכח בשום אופן בחיים שלי יותר.

אני תוהה לעצמי איפה הוא, מה הוא עושה והאם הוא כל כך עסוק כפי שהוא טוען ומשתדלת לעצור את עצמי משלוח הודעה מטורללת וחסרת מעצורים.

אני תוהה אם גם הוא לפעמים פותח את החלון של הצ'ט שלנו ומסתכל מתי אני "נראתי לאחרונה" וחושב לעצמו או שאולי זה קטע רק של בנות לעשות דברים כאלו.

כשהוא מחובר יותר מידי זמן ברציפות אני מתחילה להילחץ שהוא בטח מדבר עם מישהי אחרת למרות שבלב יש לי תחושה שזה באמת לא נכון.

למען האמת, אני דיי מלאה בביטחון שהוא לא הולך למצוא מישהי טובה יותר ממני, לפחות לא בזמן הקרוב.

אני מאמינה לו שהוא אוהב אותי אבל האהבה שלו מוזרה לי, יש בה משהו מפוחד, לא שלם ואנוכי.

אני לא חושבת שהאהבה שלו זו אהבה כפי שאני מרגישה אותה.

אני גם לא בטוחה שאני לגמרי אוהבת אותו בלב שלם בגלל שאני יודעת שיש לי נטייה "להידבק" לטיפוסים מוזרים קצת שלא שלמים עם עצמם, שיש להם הרבה בעיות ולנסות כל הזמן להרים אותם למעלה ולגרום להם להיות מי שאני שואפת שהם יהיו.

זה סוג מאוד מוזר של קשר וכבר היו לי כמה כאלו והם לא טובים. אני לא יודעת מה מושך אותי לפעמים בגברים יוצאי דופן לגמרי. בסוף יוצא שהם רק פוגעים בי בלי סוף כי הם מלאים בחרדות ומי יודע מה עוד עובר במוח המעוות שלהם וזה פשוט אף פעם לא עובד.

הוא היה הכי אנוכי שהכרתי.

הוא יכול להיות בן אדם מקסים, אכפתי, תומך, כזה שיודע לומר לך את המילה הנכונה ואת האמת מבלי לפחד

ולפעמים כשאני הכי רוצה ללכת כי אני כבר מתה מעייפות הוא פשוט מתיישב לנגן ולא מתייחס אליי בכלל, וזה אולי נשמע טיפשי אבל האנוכיות שלו מתחילה מכאן ועד לללכת כי הוא פשוט חייב את זה עכשיו, ו"סורי אני פסיכופת".

אני לא חושבת שהוא אהב איי פעם באמת ויש מצב שהוא התחיל לפתח כלפיי רגשות והוא לא מצליח להגדיר אותם בדיוק מה הם כי זה דבר שזר בשבילו.

אני בטוחה שהוא ימשיך לפגוע בי עוד המון ואני אמשיך לנסות ולהיות הכי טובה ומבינה שיש.

אני נמשכת לטיפוסים כאלו שצריך להילחם בהם כדי שיראו שמץ של נורמליות והיו לו כל כך הרבה רגעים לא נורמליים עד שכמעט בכיתי אבל גם סלחתי לו נורא מהר כי כל מה שרציתי זה להיות איתו ולא יכולתי לדמיין את עצמי רגע בלעדיו וזה טיפשי לגמרי.

מין טיפוסים כאלו שצריך ליפול איתם עשרות פעמים במהלך הדרך.

לפעמים אני רוצה שהוא יחזור כבר רק כדי להגיד לו את כל מה שאני חושבת.

להגיד לו שהוא שם לי חתיכת זין בפרצוף.

כל הימים שלי נראים אותו הדבר, בוקר, מיטה, עבודה, בית, מיטה, לילה, בוקר, מיטה, עבודה.

זה לא מאוד רע, אני נהנת מהסוג של החופשיות הזו, אני מרגישה בוגרת וחשובה ולפעמים אני מרגישה ילדותית וחסרת תועלת.

אני לגמרי לא יודעת מה אני רוצה,אני חושבת שאני מפחדת בעיקר להתחיל את החיים ואני רוצה שהכל יהיה מאחוריי.

זה נשמע כאילו אני מתכוונת לזה שאני רוצה למות אבל זה ממש לא ככה.

אני לא רוצה למות בכלל, להיפך, אני אהיה מאוכזבת אם אני אמות בטרם עת.

לא הספקתי באמת לעשות או לראות שום דבר.

אבל לפעמים אני חייבת להודות עוברות לי בראש מחשבות מחרידות על מה יהיה אם אני באמת אמות עכשיו?

הוא יידע על זה?

איך הוא יידע על זה?

הוא בטח לא ידע שהיה ולנטיין דיי אז את זה הוא יידע?

טוב אני מאמינה שהוא יידע.

הוא יבוא ללוויה שלי? הוא יבכה?

הוא אולי סוף סוף יתחרט על מה שהוא החליט לעשות ויגיד לעצמו איזה טיפש הוא היה כשבחר ללכת במקום להמשיך לבלות את הזמן כרגיל בחברתי כמו שאהבנו לעשות כל כך הרבה.

עדיין, לא שווה למות רק בשביל ההכרה המפגרת שלו בזה כי אני פשוט אפסיד את זה, אני לא אהיה שם.

בא לי שהוא יהיה ממש ממש עצוב.

אז עוברות לי מחשבות של שניה וחצי על לפגוע בעצמי באיזשהי דרך שלא תהיה מאוד נוראית וגם לא מאוד כואבת שתשאיר סימן או לקוות שמכונית תדרוס אותי ואז אני מתחרטת על זה ממש מהר.

אני רוצה רק שהוא ירוץ אליי מהר, שיקרה משהו שיגרום לו להפסיק לעשות חשבון.

אני חושבת שהפכתי להיות פסיכית לגמרי.

כמובן שאין לי באמת אומץ, אני אוהבת את עצמי יותר מידי בשביל לפגוע בעצמי בצורה נוראית.

האמת שממש רציתי לכתוב כבר, וטוב גם לחזור לכאן קצת אחרי כל כך הרבה זמן כי תמיד נהנתי לכתוב כאן בשביל עצמי, לא שינה לי אם מישהו קורה את זה או לא.

חשבתי שאני אכתוב על דברים אחרים, משהו אולי קצת יותר קליל אבל זה לא מה שיצא בסוף. כנראה שאני כותבת רק מתוך קושי וכאב עמוקים מאוד וזה חבל לי.

אבל העיקר שכתבתי. עכשיו נשאר לי רק לצייר.

I cant be with the man I love

I cant see him

I cant call him up

רק אהבה,

אליסיה.