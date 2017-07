7/2017

Is it hi or hey?



מבין כל המחשבות שמטביעות אותי אני מצליחה לתפוס רגע לנשום ולחשוב בצורה צלולה. די נשבר לי להרוס את עצמי, זה כבר לא כיף (ציניות, כן?) ועכשיו בנימה קצת יותר רצינית, הגוף שלי כבר עייף והראש רוצה לעשות את מה שתמיד חלם, להיות מאושר ולהינות. אני מוצאת את עצמי בגיל 22, מתעסקת בשטויות ולא מגשימה את החלומות של עצמי, ולמה? כי אני עסוקה בלהרוס את עצמי. והקטע הכי מעצבן שאין את מי להאשים, רק אני במשבצת הזאת. אז החלטתי להציב לעצמי יעדים ברי השגה עד ינואר 2018 (*ראו עמודה חדשה ברשימות - 2018) ואף אחד מהם לא כולל התעסקות במשקל! אני מנסה לשבור את ההרגל המעפן הזה. בקרוב אסיים עם השיעורי נהיגה ואשים לעצמי חופש תנועה

*אני מתכננת לחזור לצלם ולצייר... בקרוב אעדכן לגבי זה