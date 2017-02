2/2017

YOU CAN DO THIS

רביעי 08/02:

אז אחרי המעקב השבועי שעשיתי, ירדתי בשבוע 1.4 קילו, שזה ממש נחמד. אני שוקלת כרגע 51.1.

הגישה שלי השתנתה בשבוע האחרון, אני כבר לא מרעיבה את עצמי. השבוע הזה הוכחתי לעצמי שאפשר לרדת

במשקל עם ספורט, אכילה של מאכלים עם קלוריות מופחת ושליטה. שליטה. שליטה.

BTW, בשבוע הבא יש את הולנטיין ואני מתחילה את הלימודים שלי יהיה מגניב

*

ספורט - ירוק

ללא קלוריות - ורוד

אוכל/שתייה עם קלוריות - אדום





יום חמישי 09/02

________________________________________________________________

מעקב:

יום רביעי - 51.1 ק"ג (BMI=21.1)

יום חמישי - (BMI=)

יום שישי - (BMI=)

יום שבת - (BMI=)

יום ראשון - (BMI=)

יום שני - (BMI=)

יום שלישי - (BMI=)

יום רביעי - (BMI=)