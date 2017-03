כינוי: Green eyes.

In need for a change

אני מרגישה שאני צריכה שינוי. אני לא יודעת אם פשוט אני צריכה ללכת לחופשה, להשתחרר קצת, ואז לחזור עם אנרגיות חדשות, או שבאמת כדאי להתחיל לחפש עבודה חדשה. היום מישהי מהעבודה סיפרה לי סיפור ממש עצוב שפשוט דחף אותי לחשוב על משהו שכבר תמיד ידעתי...שהחיים ממש קצרים, ושעדיף לבזבז כל זמן שיש לנו על לעשות דברים שאנחנו אוהבים. אני מרגישה שאני פשוט שורפת את הזמן שלי בעבודה. אני מרגישה שהחיים שלי מתחילים רק ברגע שאני עוזבת את העבודה. היום עזבתי את העבודה עם כאב ראש, וזאת הפעם השנייה שיש לי כאב ראש בפרק זמן קצר. בדרך כלל יש לי כאבי ראש רק לעיתים ממש רחוקות, אז זה פשוט נראה לי מוזר שיש לי כאב ראש כבר פעם שנייה. וגם היום נירדמתי באוטובוס בפעם הראשונה בחיים. למזלי השכן שלי גם היה באוטובוס, והוא העיר אותי דקה לפני התחנה שלנו. אני באמת לא יודעת מה קורה לי. אני חוזרת הביתה פשוט תשושה מעייפות, ואיכשהו עד הערב כבר כל האנרגיות חוזרות אליי, ובלילה אני כבר ממש לא עייפה. אני לא יודעת אם זאת העבודה או שזה משהו אחר. אני חושבת שהייתי רוצה להיות עצמאית ולהרוויח כסף מעסק, אבל יחד עם זאת אני יודעת עד כמה קשה לעשות רווח מדבר כזה, ואת החשבונות מישהו צריך לשלם. אם אמצא עבודה חדשה, שוב אהיה במשרד מהבוקר עד אחה"צ ואוכל לעבוד על הדברים שלי רק אחרי זה. היום הבנתי שאני לא רוצה עבודה של 8-16:00. אני רוצה להחליט איך לארגן את היום שלי, כל יום מחדש. ואני רוצה שיהיה לי גיוון בימים, ככה שיום אחד אעשה דבר אחד, ובשני אעשה משהו אחר. אני יודעת שהעבודה המשרדית היא לא בשבילי ואני באמת לא יודעת מה לעשות. בזמן האחרון אני גם מרגישה שאני עוברת תהליך של התבגרות, שינוי, וגדילה עצמית. אני רואה הרבה דברים ביוטוב וקוראת המון ספרים שפותחים בפניי עולמות חדשים ועוזרים לי להבין את עצמי ואנשים אחרים. אני חושבת שהדברים האלה שהקפתי את עצמי בהם, הם אלה שגורמים לי להבין שאני לא מרוצה מאיפה שאני נמצאת עכשיו מבחינה נפשית, ואני חייבת שינוי. ולנושא קצת אחר, אני נורא נורא מתגעגעת לקיץ. אני מתגעגעת לראות שמש כל הזמן. אני מתגעגעת למזג אוויר חם. אני מתגעגעת לבגדים הקצרים, לפירות, לצמחייה. אני מרגישה שהחורף ביקר פה יותר מידיי זמן ובאמת הגיע הזמן שהכל שוב יחזור לחיים. אחד הדברים היחידים שגורמים לי לחייך בימים האחרונים זה לראות את הצמחייה שיש לי בבית. אני מקווה ששבוע הבא יהיה יותר טוב.

