2/2017

Road Trip to the U.S.

לא כתבתי פה כבר זמן מה (נראה שזה הפך להיות להרגל שהייתי רוצה לשנות). אחרי הביקור בארה"ב בסופ"ש, הרגשתי שאני חייבת לתעד אותו בבלוג. המטרה של הנסיעה לארה"ב הייתה לאסוף מפת עולם שקניתי באיזה אתר אמריקאי מהגבול (שבין קנדה לארה"ב). המשלוח לקנדה היה יקר מידיי, והחלטתי פשוט לשלוח את זה למחסן גדול שנמצא בארה"ב ממש על הגבול עם קנדה, ואז לנסוע לגבול ולקחת את זה משם (נסיעה רק של שעה). ואז חשבתי..טוב נו..אם אני נוסעת עד לשם, אז למה גם לא לנסוע לפארגו (עיירה בארה"ב שנמצאת בערך שלוש וחצי שעות מהעיר שלי) ולעשות קצת שופינג? אני חייבת להודות שעשיתי טעות שלא בדקתי מתי המחסן הזה פתוח, כי מסתבר שהם סגורים בימי ראשון (ביום שנסעתי בו), ולא הייתה לי שום דרך ליצור קשר עם אף אחד שם ולבקש מהם לפתוח את המחסן רק בשביל שאני אקח את התמונה. זאת אכן הייתה מטרת הטיול, ונורא ביאס לדעת שאני אצטרך לנסוע לשם פעם נוספת. קיוויתי לעשות את הכל בטיול הזה. דבר נוסף שאני חייבת להודות בו זה שנורא התאכזבתי מפארגו. זאת הייתה הפעם הראשונה שהייתי שם ולא נראה לי שאני אחזור לשם, לפחות לא בשביל לעשות שופינג. רוב החנויות שהיו שם, יש לנו גם בקנדה, והמחירים שם היו כמובן הרבה יותר גבוהים. הייתה לי רשימה של דברים שרציתי לקנות שם, אבל בגלל שזאת עיירה כל כך קטנה, אז החנויות פשוט לא מחזיקות מלאי גדול, ולכן לא הצלחתי למצוא כמעט שום דבר ממה שרציתי לקנות. זה נורא עיצבן, כי עשיתי את כל הדרך הזאת לנסוע לשם דווקא בשביל לקנות את המוצרים שהדמי משלוח שלהם לקנדה היה פשוט לא הגיוניים...וכל זה בשביל לגלות שהחנויות שם כל כך פיציות שהן אפילו לא מחזיקות את כל המוצרים שהחברות מוכרות. דבר נוסף שלא אהבתי בארה"ב זה פשוט התרבות בכללי. הם לא נחמדים כמו הקנדים, והמהגרים שיש שם הם מהרבה יותר מדינות מאשר המהגרים בקנדה. למשל בעיר שלי יש המון מהגרים בעיקר מהפיליפינים, מרוסיה, הודו, סין, והונג קונג. בעיר שהייתה בה זה היה נראה שיש את האמריקאים..הלבנים..ואז יש את המהגרים שפשוט נראים קצת הזויים. אבל בכללי לא קיבלתי הרגשה טובה מהמקום ההוא וממש לא אהבתי להיות בארה"ב בטיול הזה. הבנתי שאני ממש ממש לא רוצה לחיות אי פעם באהר"ב. אני מאוד אוהבת את קנדה, ובטיול הזה הבנתי עד כמה אני מעדיפה את קנדה על פני ארה"ב. וכמובן בטיול הזה גם היו הרפתקאות מורטות עצבים..איך אפשר שלא. אז בדרך חזרה לקנדה ביקשתי מאמא שלי שתבדוק באפליקציה שיש לי בפלאפון איפה יש תחנת דלק הכי קרובה אלינו כי לא ראיתי שלטים עם הסימן הזה של תחנת דלק הרבה זמן בנסיעה, וידעתי שהגיע הזמן לתדלק במקום לחכות שכמעט יגמר הדלק ורק אז לחפש תחנת דלק. בקיצור מסתבר שתחנת הדלק הכי קרובה הייתה רבע שעה נסיעה מאיפה שהיינו, והיינו צריכות לחזור חזרה לכיוון ארה"ב בשביל להגיע למקום הזה. אז הגענו לעיירה קטנה ממש באמצע שום מקום עם תחנת דלק שנראה לי שימשה כתחנת הדלק היחידה באזור. לא היה שם שום נפש חיה. היו שלוש עמדות, כל אחת עם כל מיני מספרים. בקנדה פשוט כתוב "regular, premium, diesel". אבל שם פשוט היו מספרים "87,91" ועוד מספר שאני לא זוכרת. יצא לי כבר לראות את המספרים האלה, וניחשתי שהמספר הכי נמוך זה הregular. כמובן בדקתי בגוגל רק בשביל לוודא שאני לא מתדלקת עם הדלק הלא נכון. כשידעתי מאיזה עמדה אני צריכה לדלק, הכנסתי את הכרטיס אשראי שלי, ועקבתי אחרי ההוראות שהיו כתובות על המסך. ברגע שהיה כתוב "You may begin fueling" לקחתי את הצינור הזה עם הידית והכנסתי אותו למיכל הדלק באוטו. לחצתי על הידית וחיכיתי שהדלק יתחיל לצאת. הוא לא יצא. לא הבנתי מה עשיתי לא בסדר. ניסיתי לתדלק לפחות 5 פעמים. ניסיתי עם 2 כרטיסי אשראי שונים. הכנסתי אותם בכמה דרכים, ולא משנה מה עשיתי, זה לא עזר. ידעתי שלא הייתה שום בעיה עם הכרטיסי אשראי שלי, אבל לא הבנתי למה אין דלק. אמא שלי אמרה שיש מצב שניגמר הדלק..אבל זה נראה לי פשוט הזוי שיגמר הדלק כל כך מהר במיוחד כשזאת התחנת דלק היחידה באזור. הייתי בלחץ, היה לי כאב ראש נוראי, וקיוויתי לטוב. הרגשתי ממש חסרת אונים, ולא ידעתי ממי לבקש עזרה. לא היו שם שום מספרי טלפון ולא רציתי להתקשר למשטרה בשביל שתבוא לעזור. החנתי את האוטו על הכביש ליד תחנת הדלק. יצאתי מהאוטו ונופפתי לאנשים בתקווה שיעצרו ויעזרו לי. אף אחד לא עצר, וזה נורא ביאס. אני יודעת שלא נראתי מאיימת, אז אני לא מבינה למה אף אחד לא רצה לעזור. ואז פתאום אחת המכוניות שהמשיכה לנסוע חזרה בשביל לעזור. כמעט קפצתי שם מאושר. ישר רצתי לאוטו וגיליתי שמי שהיה באוטו היו שתי בנות נורא צעירות, אינדיאניות. הסברתי להן מה קרה ושאלתי אם תחנת הדלק הזאת בכלל עובדת. הן אמרו לי שכן ושהן משתמשות בה כל הזמן. אז ביקשתי מהן לעזור לי לתדלק או לפחות להבין למה אני לא מצליחה לתדלק. הן אמרו לי שאני חייבת כרטיס אשראי בשביל לתדלק. אמרתי להן שניסיתי לתדלק עם שני כרטיסי אשראי שונים ושום דבר לא עובד. בקיצור נסענו חזרה לתחנת הדלק והראתי להן איך ניסיתי לתדלק, ואז אחת מהן (זאתי שיצאה מהאוטו בשביל לעזור לי לתדלק) עשתה משהו וסוף סוף התחיל לזרום דלק דרך הצינור עם הידית. ישר שאלתי אותה מה היא עשתה, והיא אמרה שהיא הרימה את הוו עליו ניתלת הידית עם הצינור. צחקתי, והודתי לה, ואז היא נסעה. גם אני וגם אמא שלי אמרנו שבחיים לא היינו חושבות על להרים את הוו הזה בשביל שיזרום דלק. בשום תחנת דלק שהייתי בה זה לא עבד ככה, וגם לא היה כתוב בשום מקום שזה מה שצריך לעשות. בקיצור בחיים לא הייתי חושבת על זה בעצמי ומזל גדול שהן בסוף חזרו לעזור לי ושכן היה דלק. בזמן שהגעתי לתחנת הדלק הזאת כבר בקושי היה לי דלק ולא נראה לי שהייתי מצליחה לנסוע למקום אחר עם תחנת דלק בגלל שהמרחקים הם כל כך גדולים. כמובן היו גם קצת בעיות בגבול בין קנדה לארה"ב. נסענו רק ליום והיה מותר להביא דברים בשווי עד $200 בלי לשלם מכס. בקיצור אמרתי לבחור קנינו דברים בערך ב$100 עד $200. אז הוא בכל זאת ביקש מאיתנו לעצור בצד ולהיכנס פנימה למשרד שם. הראנו להם את כל החשבוניות שהיו לנו, והם אמרו לנו שזה בכלל לא מצטבר למחיר ל $200, ושפעם הבאה אנחנו חייבים להגיד סכום מדויק ולא סתם לזרוק מספרים באוויר. בקיצור הם עדיין ביקשו לעשות חיפוש באוטו, וחיכינו שם בערך 20 דקות עד שהם יסיימו לעשות את החיפוש. אחרי כל זה לא יכולתי לחכות כבר להגיע הביתה. הגענו הביתה בערך ב11 בלילה, והיה כל כך כייף לחזור לקנדה ולהיות בבית, בשקט, בלי לחץ, ולנוח. דברים שלמדתי מהטיול הזה: - אני מעדיפה לגור בקנדה מאשר בארה"ב, וככל שהזמן עובר ויוצא לי לטייל בארה"ב יותר, אני מעריכה את קנדה ואת הבית שלי יותר. - לפעמים בשביל לתדלק את האוטו צריך להרים את הוו שמחזיק את הידית עם הצינור, ורק אז יצא דלק מהצינור. - לנסוע מרחקים גדולים באוטו זה אחד הדברים הכי הפחות אהובים עליי, ולנסוע בלילה זה בכלל סיוט. עדיף להמנע מזה כמה שיותר ולנהוג רק במהליך היום. - בגבול, כשחוזרים לקנדה מארה"ב, צריך להגיד את הסכום המדויק של הערך של הדברים שקנית\אתה מביא איתך, ולא לזרוק סתם מספרים באוויר. - עדיף לתכנן מראש באיזה תחנות דלק לתדלק בזמן הטיול, אחרת יכול להיות ממש קשה למצוא תחנת דלק קרובה כשממש צריך דלק. - פארגו היא בהחלט לא עיירה לעשות בה שופינג, ועדיף כבר להזמין מהאינטרנט ולשלם אקסטרה כסף על דמי משלוח מאשר לנסוע לפארגו ולנסות לקנות את זה בחנויות שם. - אם עושים קניות בארה"ב, אז רק בערים הגדולות, כמו למשל ניו יורק. - לבדוק ביתר תשומת לב את שעות הפתיחה של מקומות שאני מתכננת לבקר בהם. עד לפעם הבאה :)

נכתב על ידי Green eyes. , 20/2/2017 23:27