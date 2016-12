כינוי: Green eyes.

12/2016

האמת מאחורי מערכת היחסים האחרונה שלי

בחיים לא באמת סיפרתי פה מה האקס עשה לי ואיך מערכת היחסים שלנו הייתה, במיוחד בתקופה האחרונה לפני שניפרדנו. הדחקתי את זה מאוד עמוק, ועכשיו כשאני בארץ, וקרה משהו שעורר את זה מחדש, כל הזיכרונות והרגשות שהדחקתי עלו מחדש, ואני לא יכולה לשמור את זה בתוכי יותר, במיוחד לאור העובדה שאני יודעת עכשיו שלא הגיע לי היחס הזה. אני יודעת שהייתי אז נורא עיוורת, ועכשיו הרבה יותר קל להסתכל על כל הסיטואציה בעיניים בהירות ורעננות. אז דיברתי היום עם בת דודה שלי כי רציתי לקבוע תוכניות לימים שאנחנו אמורות להיפגש בהם. היחס שקיבלתי ממנה זה אותו יחס ואותה דרך שבה האקס התייחס אליי. זה בא ממקום מאוד שיפוטי, ואפילו מזלזל. זה בא ממקום של חשיבה מסויימת של מי אני ועד כמה אני חסרת ניסיון בחיים. זה מה ממקום שבו כבר הגדירו מי אני, ולא משנה מה אני אגיד, תמיד יראו אותי באור הזה. אין טעם לדבר איתה על זה בגלל שמה שהעיניים לא מוכנות לראות, הראש לא יבין. ואז ניזכרתי איך האקס התייחס אליי...ועל זה שהוא אמר לי שכל המכתבי אהבה, וכל הדברים הרומנטיים, והדברים מהלב (כביכול) שהוא כתב לי היו שקר ושהוא רק כתב את זה בגלל שהוא ידע שזה מה שאני רציתי לשמוע, אבל הוא אף פעם לא באמת הרגיש ככה. ואז התחלתי לחקור אותו יותר בקשר לזה עוד בדירה שלנו כשהוא גר בקנדה, ושאלתי למה הוא התכוון, והזכרתי לו כמה דברים שהוא כתב שבאמת נשמעו שנכתבו מהלב, והוא ענה שלא, שהכל נכתב ממקום של "מעניין מה היא רוצה לשמוע? אני אכתוב את כל הדברים שהיא רוצה לשמוע, אבל שאני כמובן לא מתכוון אליהם כי זה לא אני, וזה לא משהו שאני בחיים אכתוב מעצמי." ואני זוכרת שהרגשתי פשוט שיברון לב, כי זה הרגיש שכל המערכת יחסים שלנו הייתה שקר אחד גדול, ואני פשוט לא יכולתי לקבל את זה שאחרי 8 שנים של מערכת יחסים און אנד אוף, הוא מספר לי שהכל היה שקר ונאמר רק בשביל לשמור אותי בחיים שלו. הרגשתי נבגדת, והייתי בdenial state. ידעתי שאני בחיים לא רוצה להיות עם בן אדם כזה. ידעתי שאנחנו לא מתאימים. אבל לא הייתי מסוגלת להיפרד ממנו, ונישארתי איתו ביחד למרות הכל. כשהיינו בניו יורק הוא התנהג בצורה נורא מגעילה. באחד מהימים הלכנו להופעה אחת ושנינו שתינו. ברגע שאני שותה רק דרינק אחד, אני יישר מאבדת את שיווי המשקל שלי. זה לא אומר שאני שיכורה, ואפילו בסטלה. פשוט זה הדבר הראשון שהולך אצלי, עוד לפני הסטלה. אז האקס חשב שאני שיכורה תחת, למרות שזה לא היה נכון. וכמובן שככל ששתיתי, ככה היה לי יותר קשה לשמור על שיווי משקל. אבל לא שתיתי עד למצב שלא יכולתי לעמוד לבד על הרגליים. כבר יצא לי פעם אחת בחיים כבר להשתכר יותר מידיי (כשעוד לא ידעתי איך כמה אני מסוגלת לשתות), ומאז, ידעתי מה הגבול שלי. באותו הלילה אני יודעת שלא עברתי את הגבול. כן, הייתי צריכה להקיא בשביל להרגיש קצת יותר טוב, אבל ידעתי מה קורה סביבי, יכולתי לדבר סבבה, זכרתי הכל, ובאמת שלא ממש הייתה לי בעיה. בקיצור האקס אז אמר לי ביום למחרת, כששוב יצאנו לשתות, שאני נורא הבכתי אותו ביום לפני כן ושהוא נורא התבייש אפילו להיות לידי. זה היה כל כך פוגע ומעליב, ואני ידעתי שהוא הגיע למצבים יותר גרועים, ואני בחיים לא הערתי לו על זה, ובחיים לא העלתי את הנושא או התלוננתי. להגיד למישהו שאתה מתבייש בו ושאתה לא רוצה להיות לידו, זה אחד הדברים הכי פוגעים שאפשר לעשות. באותו הלילה הוא גם צרח עליי כי רבתי עם בן דוד שלי, והוא "ציווה" עליי ללכת ולהשלים איתו. היחס הזה של "אני מצווה עלייך ללכת מיד ולהתנצל בפניו" פשוט הדהים אותי, כי לא הייתי החיילת שלו, ולא היה לו שום זכות לדבר אליי ככה. באותו הלילה גם דיברנו על הסיטואציה שהיינו בה.. היינו במועדון כזה עם מלא בנות ובנים, יישבנו ליד איזה שולחן, ושתינו. שאלתי אותו מה הוא חושב על לרקוד עם אנשים מהמין השני ולפרלטט איתם. הוא אמר שלא מפריע לו (במילים אחרות, ממש לא אכפת לו) אם אני ארקוד עם בחורים ואלפרטט איתם. הוא אמר שאולי קצת יפריע לו אם אני אתנשק עם מישהו מול העיניים שלו. והוא אמר שמבחינתו הוא גם היה זורם עם מישהי הייתה מפלרטטת איתו, וגם היה רוקד איתה. הוא אמר שהסיבה היחידה שהוא לא עושה את זה, זה כי הוא יודע שאני לא יאהב את זה. נראה לי ברגע הזה הבנתי שהוא בן אדם שלא אוהב התחייבות, והוא רוצה שיהיה לו את החופש להיות עם מי שהוא רוצה. הבנתי שהוא רודף שמלות. הוא אמר לי שהוא יודע שאני בחיים לא אעשה את זה (אפלרטט וארקד עם מישהו אחר שהוא לא החבר שלי), כי זה לא באופי שלי. ברור שאני בחיים לא אעשה את זה כי אני כן מאמינה בלהיות נאמנה לבן זוג, וזה אומר בכל מובן המילה. הערכים שלנו היו כל כך שונים, כולל בקשר לנושא הזה, שזה פשוט הדהים אותי. כמה ימים לאחר מכן, כשהיינו במועדון אחר, הוא נורא התעצבן על בן דוד שלי שהביא לו לשתות הרבה, והוא פשוט לא רצה ללכת ולרקוד איתי ברחבת הריקודים. הוא אמר לי ללכת למצוא בנים אחרים לרקוד איתם, ולא באמת עיניין אותו מה אני אעשה איתם. מצידו, יכולתי לעשות מה שבא לי. הוא גם ניסה לשכנע אותי ולעודד אותי לרקוד עם בנים אחרים. לא הבנתי את היחס הזה כי היינו במערכת יחסים, והיינו בטיול הזה ביחד. זה נראה שלא היה אכפת לו אם הייתי בוגדת בו, כי הוא היה עושה את אותו הדבר ברגע הראשון שהיה מזדמן לו. והוא יודע שבחיים לא הייתי בוגדת בו כי זה נגד הערכים שלי. כשהוא ניפרד ממני, בשיחת פרידה הוא אמר שכשניהיה נשואים במשך 20 שנה, ונריב נגיד, ואז הוא יבגוד בי, אני מהאנשים האלה שבחיים לא יסלחו לו על זה ואני אפרק עשרים שנות נישאים בגלל דבר כזה.. (כביכול בגלל דבר כזה קטן וחסר משמעות). וכן, כנראה שזה מה שהייתי עושה. אבל זה לא דבר רע, וזה לא הופך אותי לבן אדם רע. זה רק מראה עד כמה הערכים שלנו לא תואמים. לפי המילים שלו הערכים שלי לא רק שהם שונים, אבל הם גם רעים ולא נכונים. במשך הארבעה חודשים שהוא היה בקנדה, רבנו פשוט כל יום. היו רק ארבעה ימים בכל הארבעה חודשים האלה, שלא רבנו (איכשהו), אבל תמיד רבנו. רבנו על נושא הפלות, כי הוא אמר לי שבמקרה ואני אכנס להריון, אני אהיה חייבת לעשות הפלה. אני לא הסכמתי עם זה כי שוב, זה נגיד הערכים שלי. אולי אם הייתי בגיל 14, והייתי נכנסת להריון, הייתי שוקלת את זה, אבל בגיל 23, כנראה שלא. הוא אמר שהוא בחיים לא יסלח לי על זה, ושהילד שלנו ישנא אותי על זה שהבאתי אותו לעולם כשאני עדיין לא מסודרת כספית, שאין לי בית משלי, וכו'. ביום הזה כמעט ניפרדנו. הוא ארז את הדברים שלו, ורצה לעזוב חזרה לארץ. בסוף אני הייתי זאתי שיצאה מהדירה לאוטו. כבר חשבתי שאני אצטרך לבלות את הלילה שם. אחרי חצי שעה הוא בא לאוטו שלי ושם לי אולטימטום שהייתי חייבת לקבל אם הייתי רוצה להישאר איתו במערכת יחסים. הייתי צריכה להיפרד ממנו עוד אז במקסיקו כשהוא האשים אותי בזה שאני בן אדם שעושה הכל בשביל להתבטל, העיקר לא לעשות עבודה. כשהיינו שם, הייתי צריכה לכתוב ולהגיש עבודה של 15-20 עמודים. זאת הייתה עבודה נורא קשה ועשיתי אותה רק בערבים ובלילות, כשהוא ישן או כשנחנו מההרפתקאות שחווינו באותו היום. ואני לא בן אדם שיכול לשבת חמש שעות רצוף בלי לקום. הייתי חייבת לעשות הפסקות מידיי פעם. בקיצור הוא התעצבן על זה שלא ישבתי וכתבתי את העבודה כמו רובוט. אמרתי לו אז שאם לא טוב לא, הוא יכול למצוא לעצמו חברה אחרת. אמרתי לו שכל עוד הוא לא ילך בעצמו לאוניברסיטה, וימצא את עצמו באותו המצב, הוא בחיים לא יבין עד כמה זה קשה. כל פעם כשהוא אמר מילים נורא פוגעות, ומטבע הדברים זה גרם לי לבכות, בכלל לא הזיז לו שאני בוכה. הוא אפילו אמר "נו, שוב פעם אחת בוכה? מה כבר אמרתי? את בכוונה עושה לי פה הצגות כמו שאמא שלי עושה הצגות לאבא שלי. אז רק שתדעי שהבכי שלך לא מזיז לי." זה היה פשוט נורא. ואני פשוט חושבת לעצמי עכשיו, למה לא ניפרדתי ממנו? בעצם, אני יודעת למה. אני יודעת שלא אהבתי את עצמי מספיק, והייתי יותר מידיי עיוורת עם הרצון שלי למצוא בחור ולהתחתן איתו. אני יודעת שחשבתי שאני חייבת ללמוד לקבל את הבן אדם כמו שהוא, למרות שהערכים שלנו לא התאימו. חשבתי שאולי יום אחד הוא יראה את העולם כמוני, ויסכים לערכים שלי. היום אני יודעת שאני בחיים לא אתן למישהו להתייחס אליי ככה. אני לא אעבור בשתיקה גם על דברים קטנים, כי הדברים הקטנים הם אלה שבסוף הופכים להיות לדברים גדולים. לא נראה לי שמישהו אי פעם ראה או נחשף לצד הרע שלו. אני בהחלט לא מאחלת לאף אחד להיות עם בן אדם כזה. בן אדם שלא מכבד, בן אדם אפאתי, ולא רגיש. בן אדם לא נאמן שרק חושב על עצמו ועל האינטרסים שלו. חשבתי שהמשכתי הלאה וסלחתי לו. אחרי שהוצאתי עכשיו את כל הרגשות החוצה, אני מבינה שאני עדיין לא מוכנה לסלוח לו על הסבל שהוא גרם לי. אבל אני יודעת שפריקת הרגשות פה תעזור לי להחלים, ועם הזמן גם לסלוח לו ולסלוח לעצמי על כל הדברים שקרו אז במערכת יחסים. הבנתי עד כמה זה בסדר להיות רווקה, אבל עם שלוות נפש ואהבה עצמית. מערכת יחסים בשום אופן לא צריכה להחליף את המערכת יחסים שלך עם עצמך, ואת החיים שלך. מערכת יחסים לא צריכה להיות בראש סדר העדיפויות, אפילו מעל העדיפויות של עצמך בתור בן אדם. ואם מישהו fucks up, אז צריך ללמוד לדעת לשחרר ולתת להם ללכת מהחיים שלך. אם ממשיכים לסלוח לאנשים שגורמים וגרמו לך לסבל, ונותנים להם להישאר בחיים שלך, אז האני עצמי שלך הוא זה שיסבול, כי האהבה שלך כלפי עצמך רק תדעך ותדעך. אני אסיים את הפוסט הזה עם משל שלקוח מהספר "The Mastery of Love" של דן מיגל רואיס: "תאר לעצמך שיש לך מטבח קסום בביתך. באותו מטבח קסום אתה יכול לאכול כל אוכל שאתה רוצה מכל מקום בעולם, ואתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה. אתה לא דואג מה יש לאכול, כי כל מה שתחפץ, תוכל לאכול משולחנך. אתה מאוד נדיב עם האוכל שלך. אתה נותן את האוכל שלך לאחרים ללא שום תנאים, ואתה אף פעם לא מבקש מהם שום דבר בתמורה. כל מי שבא אלייך הביתה, אתה מאכיל אותו בהנאה ומרצון עז לחלוק איתם את האוכל שלך. הבית שלך תמיד מלא באנשים שבאים לאכול מהמטבח הקסום שלך. ואז יום אחד, מישהו דופק על הדלת שלך, ואתה פותח את הדלת. בפתח ביתך עומד אדם שמחזיק פיצה ביד. הוא אמר לך "היי, אתה רואה את הפיצה הזאת? אני אתן לך את הפיצה הזאת אם תיתן לי שליטה על חייך, ואם פשוט תעשה כל מה שאני רוצה שתעשה. אתה בחיים לא תיהיה רעב כי אני יבוא ויביא לך פיצה כל יום. אתה פשוט צריך להיות טוב אליי." האם אתה יכול לדמיין לעצמך איך תגיב? במטבח שלך אתה יכול לקבל את אותה פיצה - אפילו טובה יותר. אבל הבן אדם הזה בא אלייך ומציע לך אוכל בתמורה לזה שתעשה את כל מה שהוא מבקש. אתה עונה לו "לא, תודה! אני לא צריך את האוכל שלך. יש לי מזון בשפע. אתה יכול להיכנס אליי הביתה ולאכול מה שתרצה וכמה שתרצה, ולא תצטרך להביא לי על זה שום דבר בתמורה. אני לא מאמין שאני רוצה לעשות את כל מה שאתה רוצה שאני אעשה בשבילך. אף אחד לא הולך לתמרן אותי עם אוכל." עכשיו תדמיין לעצמך את ההפך הגמור. כמה שבועות חלפו, ואתה לא אכלת דבר. אתה רעב, ואין לך שום כסף לקנות אוכל. הבן אדם מגיע עם הפיצה ואומר "היי, יש לי כאן אוכל. אתה יכול לקבל את האוכל הזה רק אם תעשה את מה שאני יגיד לך לעשות." אתה יכול להריח את האוכל, ואתה פשוט גווע ברעב. אתה מסכים לקבל את האוכל ובתמורה לעשות את כל מה שהבן אדם יבקש ממך. אתה אוכל קצת מהאוכל שהוא הביא לך, והוא אומר לך "אם אתה רוצה עוד אוכל, אתה יכול לקבל עוד אוכל, אבל אתה חייב להמשיך לעשות כל מה שאני אומר לך לעשות." יש לך אוכל להיום, אבל אתה לא יודע אם מחר יהיה לך אוכל, אז אתה מסכים לעשות הכל בשביל אוכל. אתה אפילו יכול להפוך להיות לעבד בשביל אוכל, בגלל שאתה צריך אוכל, ובגלל שאין לך. ואז אחרי כמה זמן יש לך ספקות. אתה חושב לעצמך "מה אני אעשה בלי הפיצה שלי? אני לא יכול לחיות בלי הפיצה שלי. מה אם הפרטנר שלי יחליט להביא את הפיצה למישהו אחר - את הפיצה שלי?" עכשיו תדמיין לעצמך שבמקום פיצה, אנחנו מדברים על אהבה. יש לך שפע של אהבה בלבך. ויש לך אהבה לא רק בשביל עצמך, אבל גם בשביל העולם כולו. יש לך כל כך הרבה אהבה שאתה לא צריך את אהבתו של אף אחד. אתה חולק את האהבה שלך ללא תנאים; אתה לא אוהב "רק אם". אתה מיליונר מאוהב, ומישהו דופק לך על הדלת ואומר "היי, יש לי פה אהבה בשבילך. אתה יכול לקבל את האהבה שלי אבל רק אם תעשה מה שאני רוצה שתעשה." כשאתה מלא באהבה, מה תיהיה התגובה שלך? אתה צוחק ואומר "תודה, אבל אני לא צריך את האהבה שלך. יש לי את אותה אהבה פה בלב שלי, אפילו יותר גדולה ויותר טובה, ואני חולק את האהבה שלי ללא תנאים." אבל מה יקרה כשאתה רעב לאהבה, ואין לך אהבה בלבך? ומישהו בא ואומר לך, "אתה רוצה קצת אהבה? אתה יכול לקבל את האהבה שלי רק אם תעשה מה שאני רוצה שתעשה." אם אתה רעב לאהבה, ואתה טועם את האהבה הזאת, אתה תעשה את כל מה שאתה יכול לעשות בשביל האהבה הזאת. אתה אפילו יכול להיות כל כך תלותי שאתה תיתן את כל נשמתך רק בשביל קצת תשומת לב. הלב שלך הוא כמו המטבח הקסום הזה. אם אתה תפתח את הלב שלך, תמצא שם כבר את כל האהבה שאתה צריך. אין צורך ללכת ברחבי העולם ולהתחנן לאהבה הזאת: "בבקשה, מישהו שיאהב אותי, שיוכיח לי שאני ראוי לאהבה." יש לנו הרבה אהבה פה, ממש בתוכנו, אבל אנחנו לא רואים את האהבה הזאת. אני נורא אוהבת את המטאפורה הזאת כי היא גורמת לי להבין שאני לא צריכה להיות במערכת יחסים עם מישהו בשביל להרגיש נאהבת, ואני לא צריכה לפחד לאבד אנשים בחיי כי ברגע שאאבד אותם, אאבד גם את אהבתם. כל האהבה שאי פעם אני אצטרך כבר נמצאת בתוכי. המסר הזה הוא מלא עוצמה וכוח, ואני יודעת שאני בעצמי נפלתי במלכודת הזאת של למסור את נשמתי למישהו אחר רק בשביל לקבל ממנו אהבה. והיום אני יודעת שהאהבה הזאת הייתה בתוכי לאורך כל הדרך. שיהיה לכם שנה חדשה מקסימה, מלאה בהתחלות חדשות, שגשוג, התפתחות עצמית, והמון המון אהבה אינסופית.

31/12/2016