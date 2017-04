4/2017



הכל בסדר עכשיו. זה היה ברור לי שזה TOO GOOD TO BE TRUE וזה לא שזה מרסק כמו שבדרך כללל אני מתרסקת, זה בעיקר מרגיז שאינני מוצאת את המילים הנכונות להסביר שהאגו נותר מאחור והאמת עומדת איתנה. ואז הבנתי שזה לא באמת קשור אלי, שאין לי כאן על מה להלחם מי שמרשה לעצמו לקטלג לתייג ולקפל אותי לתוך איזו תיקייה ועוד בפרהסיה הווירטואלית אזי לא שווה את האמת שלי גם אם היא הקרקע הכי טובה לדיאלוג איכותי. קשה לי לוותר על שיח אמיתי אבל קל לי יותר לוותר על אשליית התקווה שמגיעה תמיד עם שיח מסוג זה. אולי עכשיו כשאפסיק לחפש באמת, יהיה לי טוב. פשוט לחיות ולהנות מכל מה שקורה עכשיו. ובעיקר אצלי קורה המון אז לאן אני בדיוק ממהרת? יש לי חיים שלמים ושמחים לחיות מאשר להתעכב על מי שבכלל לא מעריך אותי NEXT